Bufera politica per convegno organizzato nella sede di TerraBio

L’evento dedicato al biologico, in programma oggi pomeriggio a Schieti, che vede il patrocinio del Comune di Urbino finisce in Consiglio comunale. Anche il consigliere regionale Micaela Vitri chiede lumi. Perché tutto questo interesse? L’appuntamento parla sì di biologico ma sarebbe organizzato da TerraBio, la cooperativa agricola presieduta dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini.

Il gruppo Pd e Viva Urbino, quindi Lorenzo Santi, Carolina Borgiani, Davide Balducci e Mario Rosati hanno chiesto perché la manifestazione fosse promossa sui mezzi ufficiali dell’Amministrazione, come la pagina Facebook istituzionale Città di Urbino "considerato che l’evento è presentato come un incontro non meglio definito nelle finalità e negli argomenti, con la partecipazione del presidente della Regione Marche, rappresentante della stessa parte politica di Gambini in corsa elettorale per il prossimo mandato. Riscontrato che l’evento avrà luogo presso lo stabilimento della cooperativa Terra Bio di Schieti, di cui il sindaco è presidente e che nella promozione, insieme ai loghi del Comune di Urbino, è riportato il logo della cooperativa".

"Precisiamo che fino alla presentazione delle liste non siamo in campagna elettorale, nemmeno io. Inoltre non ci sono spese a carico del Comune per questo evento – ha detto durante l’assise Maurizio Gambini –. Questa iniziativa il presidente l’ha chiesta alla cooperativa come riferimento territoriale del biologico e non è stata organizzata a Terra Bio. Io sono presidente onorario ma non ho più deleghe da quando sono sindaco. Il Comune non spende un euro e il manifesto è stato pubblicato nei canali internet come facciamo con tutte le altre iniziative private non a carico dell’amministrazione. Capisco che politicamente dia fastidio ma non siamo ancora in campagna elettorale. A conferma di ciò, vista la delicatezza, mi sono tenuto lontano anche da tutte le manifestazioni come le proteste degli agricoltori, tematiche molto importanti".

Il consigliere regionale Pd Micaela Vitri paventa un conflitto d’interessi e dice: "E’ imbarazzante l’incontro tra Acquaroli, Gambini e le aziende agricole e produttive proprio nella sede dell’azienda del sindaco di Urbino. Viene spontaneo chiedersi se il contributo diretto di 50mila euro, senza nessun bando, che la giunta Acquaroli ha dato lo scorso anno al Comune di Urbino per valorizzare il biologico fosse per l’attività di tutto il territorio, oppure per quella personale del sindaco. È normale che il Comune di Urbino sia l’unico ad avere avuto questi 50mila euro per la promozione del biologico? Sarebbe lecito chiedersi come siano state spese queste risorse pubbliche e quali benefici abbiano portato a Urbino. Mi pare anche una grande scorrettezza nei confronti degli altri Comuni con una forte vocazione al biologico".

