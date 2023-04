Bufera stipendi Ora Pierotti alza il tiro: "Annulliamo gli aumenti E poi non se ne parli più"

di Roberto

Damiani

Aveva detto no sul Carlino di ieri al suo maxi aumento dell’indennità come presidente del cda di Marche Multiservizi: "Il modo scelto per votarlo e la mia etica mi impediscono di accettarlo". Ora Andrea Pierotti, presidente dell’azienda, dopo aver incassato il plauso per il suo no da buona parte dei sindaci che compongono l’assemblea dei soci pubblici di Marche Multiservizi, annuncia un altro passo in avanti: "Si è compromessa la giusta serenità per decidere sugli aumenti al cda di Marche multiservizi. Quindi convocherò una nuova assemblea dei soci per annullare la decisione del maxi aumento e lo dico fin d’ora che non sarà più messo all’ordine del giorno né l’aumento del 10 o del 40 e tantomeno del 70 per cento delle indennità. Si giri pagina al più presto e si parli dei problemi veri che l’azienda dovrà affrontare nel 2023 visto che la situazione non è delle migliori, anzi è in linea col 2022 che non è stata brillantissima per i costi che hanno superato i ricavi, con la redditività che è calata di molto a cui è seguito un minor accantonamento di risorse, una decisione per la quale ho chiesto anche delle spiegazioni. Quindi, si riparte guardando avanti e superando la questione indennità"

Il sindaco di San Lorenzo in Campo Davide Dellonti era presente al voto e ha alzato la mano per dire sì al maxi aumento pari a 110.494 euro in più per il Cda: "Sì, ho votato ma in un’atmosfera surreale dove tutti erano felici. Ho sbagliato, lo riconosco ma sono stato vittima di un metodo scorrettissimo. Nessuno ci aveva avvisato e ci siamo trovati di fronte a questa decisione di Provincia, comune di Pesaro e comune di Urbino col sindaco Gambini che ci ha indotto a votare un aumento di stipendio incredibile. Tra l’altro ci avevano detto che il ritocco era del 40%, già tanto, mentre in realtà si trattava di un più 70% o quasi, ma questo l’ho scoperto leggendo il Carlino. Quando siamo usciti, mi ricordo che ne abbiamo parlato tra noi sindaci, Dini di Lunano e con quello di San Costanzo Sorcinelli, dicendo che ci sembrava di sognare. Mi chiedo come mai nessuno si sia alzato a dire qualcosa, a chiedere un rinvio o a sollevare una questione di opportunità sollecitando la sospensione della discussione. Mi ricordo che Pierotti, il presidente, era estremamente imbarazzato, non sapeva capacitarsi. E ora scopro perché avesse quel disagio. Non ne sapeva niente come noi e ha avuto il coraggio di rifiutare l’aumento per sé. Lo stimavo già da anni e ora lo stimo ancora di più"