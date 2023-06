Buffa spiega l’arte del racconto

Sarà il giornalista Federico Buffa a salire questa sera sul palco di Generazione Futuro Festival, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: l’appuntamento è per le 21.15, alla Corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani. C’è grande attesa per Buffa che, negli anni è diventato noto al grande pubblico, per la sua attività di telecronista sportivo. La sua grande capacità di raccontare storie lo ha reso un punto di riferimento nazionale nel panorama degli storyteller. Alla Corte del Nespolo, Buffa inizierà il suo intervento con un talk dal titolo "Ogni storia ha il suo punto di vista: l’arte del racconto", in cui parlerà ai giovani dell’importanza del "contenuto" poi porterà in scena il suo spettacolo "Italia Mundial". Accompagnato dal pianista Alessandro Nidi, ripercorrerà, a modo suo, il successo dell’Italia ai Mondiali di Spagna del 1982. A colloquiare nella prima parte di serata con Buffa sarà Marta Bitti giornalista con spiccata passione per il calcio e la moda poi spazio al racconto della vittoria Azzurra ai mondiali del 1982. Una delle novità di questa edizione, che nelle due serate precedenti ha visto ospiti Marco Maisano e Mario Merluzzo, è stata la possibilità per il pubblico di fare domande agli ospiti in tempo reale. Anche questa sera nel maxischermo sarà proiettato un QrCode che, una volta inquadrato con il proprio smartphone, permette di inviare al presentatore della serata (Alessandro Bianchi) le domande da rigirare a Buffa. Chi invece si presenterà con la rivista ufficiale del Festival avrà la possibilità di farsela autografare da Buffa. L’ingresso è gratuito.

an. mar.