Buldog Lucrezia, il bilancio finora è positivo

LUCREZIA

Con la settimana di sosta per la Nazionale e il prossimo turno di riposo, si è chiusa la prima parte di stagione per la Buldog Lucrezia che gioca in serie A2 di calcio a 5. Una prima parte di stagione positiva per i "cagnacci", che veleggiano nelle parti nobili di classifica: dopo un primo periodo di assestamento, i ragazzi di mister Elia Renzoni hanno iniziato a correre, scalando la classifica con pieno merito. "Siamo arrivati a fine anno e alla penultima di andata di A2 – afferma il dg Alberto Pieri –. Si tirano le somme parziali e, nonostante qualche punto perso in maniera inattesa, non può che trovarci soddisfatti. In estate abbiamo allestito una squadra con il pensiero di non soffrire come l’anno precedente e così si sta verificando. Il nostro obiettivo è la salvezza e si sta avvicinando sempre più ma solo dopo averla raggiunta potremo pensare ad altro". Parlando dei giocatori: "Ho trovato dei ragazzi che si stanno dimostrando dei veri professionisti in tutti i sensi i già noti Zanella e Manfroi e non ultimo Putano hanno fatto alzare l’asticella della qualità. Ma la sorpresa è la crescita dei veterani e dei giovani locali che si stanno comportando in maniera egregia in un campionato equilibrato come la serie A2 di quest’anno. Ringrazio tutti i giocatori e dirigenti per tutte soddisfazioni che stiamo raccogliendo".