Buldog Lucrezia, sarà un finale incandescente: "Ci batteremo fino all’ultimo per la salvezza"

La Buldog Lucrezia, serie A2 calcio a 5, si avvicina al finale di stagione. Un finale di stagione che vedrà i "cagnacci" affrontare due sfide dopo la sosta pasquale, contro il Russi in trasferta e la Ternana in casa, che decideranno le sorti dei gialloblu. I ragazzi di mister Elia Renzoni hanno dimostrato di essere in crescita e cercheranno di chiudere l’annata sportiva nel migliore dei modi. "Ci stiamo avvicinando alla conclusione del campionato e ancora non abbiamo la certezza della salvezza – afferma il dg Alberto Pieri –. Avremo di fronte due partite a disposizione contro due compagini che per obiettivi e valori non ci regaleranno nulla e solo con il giusto approccio potremo pensare di portare a casa punti per rimanere fuori dai playout o da una retrocessione diretta. Aspettiamo il termine di questo campionato per trarre le conclusioni: ci aspettavamo un torneo equilibrato, ma non pensavamo che gli infortuni ci potessero penalizzare così tanto, in primis l’infortunio di Gonzalez".

b.t.