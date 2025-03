Buldog, vittoria pesante in ottica playoff

La Buldog Lucrezia torna al successo. Tra le mura amiche del "Pala Omar Sivori" i gialloblu piazzano un 4-1 contro i Grifoni Spello, vittoria pesante in ottica playoff. Una bella prova collettiva per i gialloblu che hanno mostrato del buon futsal, ma anche saputo soffrire di squadra, trovando una prestazione convincente e dei punti preziosi per consolidare la propria classifica. Mister Elia Renzoni si presenta senza Manfroi, con il giovane Romiti alla prima convocazione in prima squadra. Primo tempo equilibrato con i gialloblu che piazzano l’assolo nella seconda metà della prima frazione con Zanella, doppietta, e Warid per il 3-0 con cui si va al riposo lungo. Ripresa con gli ospiti che prendono campo ma la Buldog si difende ordine, mostrando un bello spirito d’abnegazione. Nel finale con il quinto di movimento Sabatinelli piazza il 4-0 e allo scadere Ginocchietti insacca il gol della bandiera.

"Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi che si sono comportati bene in campo e lavorando di squadra anche in fase difensiva – ammette mister Renzoni – cosa che ci era un po’ mancata nell’ultimo periodo. Siamo stati bravi a gestire la situazione diffidati in vista di questo rush finale, ma questo successo è pesante in chiave playoff". Questi tre punti conquistati nell’ultimo turno sono fondamentali per accedere all’ultimo posto della griglia playoff. "Vincere con Spello è stato un crocevia importante per la lotta playoff e abbiamo fatto di tutto per portare a casa l’intera posta in palio – commenta il giocatore Michele Sabatinelli -. Adesso sono due vittorie di fila, questo ci infonde morale. Un successo contro i grifoni che vale doppio perché arpionato con la squadra non al completo. Quest’anno purtroppo siamo abituati a giocare a ranghi ridotti. Abbiamo sempre stretto i denti e continueremo a farlo". La Buldog ha tutte le carte per giocarsi i playoff da protagonista.

b. t.