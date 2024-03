Buldog vuole vincere il duello con l’Olimpia

La Buldog Lucrezia, serie A2 calcio a 5, torna davanti al pubblico amico. Dopo il pari nel derby contro la Kappabi Futsal Potenza Picena, i "cagnacci" vogliono mettersi alle spalle questo pari beffardo per rimanere concentrati nella loro rincorsa alla salvezza. Domani, alle ore 16, al Pala Omar Sivori arriva l’Olimpia Regium in una sfida importante per i gialloblu contro la seconda forza del torneo. Servirà una grande prova, come fatto in altre occasioni da parte dei ragazzi di mister Elia Renzoni, per ottenere punti pesanti.

"Sabato scorso possiamo dire di aver lasciato due punti importantissimi nel nostro cammino verso la salvezza – afferma il giocatore Michele Sabatinelli -. Abbiamo giocato una gara veramente importante contro una squadra di altissima qualità. Purtroppo a poco più di un minuto dalla fine ci sono sfuggiti i 3 punti e questo ci lascia una gran rabbia e fame in vista della partita di sabato prossimo. Domani arriverà l’Olimpia Regium che è una squadra compatta ed in salute, ma noi davanti al nostro pubblico non abbiamo mai sfigurato contro nessuno. Sono sicuro che possiamo dire la nostra anche contro una corrazzata come loro". Riguardo al pareggio dell’ultimo turno interviene mister Elia Renzoni che commenta: "Sicuramente abbiamo l’amaro in bocca per come è maturato questo risultato – afferma il tecnico del Lucrezia –. Se devo vedere il bicchiere mezzo pieno diciamo che è il primo punto che cogliamo in trasferta in questa stagione. Detto ciò siamo venuti qui per provare a vincere, pur senza Manfroi, e la squadra è scesa in campo bene mettendo sul parquet tanto agonismo e determinazione. Il rammarico più grande è quello di non aver capitalizzato alcune ripartenze importanti per chiudere la partita e ovviamente l’aver subito il gol del pari quasi allo scadere". Ma ora bisogna concentrarsi sulla sfida casalinga di domani contro l’Olimpia.

b.t.