Bullismo Adulti a lezione dalla Polizia

‘Essere genitori nell’era 4.0’, è il ciclo di incontri rivolti a famiglie e docenti in procinto di partire nel territorio di Orciano e Mondavio, su iniziativa dell’istituto comprensivo ‘Giò Pomodoro’ e dei comuni di Terre Roveresche e Mondavio in collaborazione con le associazioni locali. Quattro gli appuntamenti in programma, che decolleranno giovedì alle 21 alla sala consiliare di Orciano con l’appuntamento ‘Bullismo e cyberbullismo’, che avrà come relatore Marco Lanzi, segretario provinciale del sindacato di Polizia, commissario della Polizia di Stato e volontario Unicef. La seconda tappa, sempre alla sala consiliare orcianese, è in programma per il 16 marzo e verterà sul tema ‘Essere genitori nell’era dei social’. Protagonista sarà la psicologa e coach adolescenziale Roberta Cesaroni. ‘Aprite le porte alla vita’ è il titolo del terzo incontro, previsto alla scuola di musica di San Michele al Fiume, nel Comune di Mondavio, per il 18 aprile. Relatore sarà Giampietro Ghedini, presidente dell’Associazione ‘PesciolinoRosso’, il quale porterà una testimonianza di vita per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che la sofferenza e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori. Ultima serata il 25 maggio, ad Orciano, con la formatrice Donatella Gualerni. Titolo: ‘Genitori, insegnanti e bambini in percorsi di approfondimento efficaci’.

s.fr.