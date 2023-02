Bullismo e cyberbullismo: l’unione fa la forza

Cronaca

Necrofori assolti anche in appello "Ma l’incubo è durato 12 anni"

Erano accusati di aver intascato, senza girarli all’Asur, i soldi delle famiglie per la vestizione dei defunti. Il peculato l’ultimo reato rimasto in piedi: cinque gli imputati. "Non c’erano reali riscontri d’indagine"