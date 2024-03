Bullismo, la polizia incontra cento studenti al cinema Multiplex

L’altro ieri, al Cinema Multiplex Giometti di Pesaro, è stato proiettato il film intitolato “Neve”, nell’ambito del progetto “Cine-Educando” (educazione attraverso il cinema), patrocinato dalla Polizia di Stato. Gli ispettori Enrico Fossa ed Angela De Riso dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili sono intervenuti per parlare con circa 100 (cento) studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado “Nuova Scuola” di Pesaro (in età compresa tra i 12 e i 19 anni). Il focus è stato puntato sull’"educazione alla legalità e rispetto delle regole di convivenza per un vivere civile e rispettoso degli altrui diritti e libertà, con particolare riferimento al fenomeno del bullismo e cyberbullismo".

"E’ stato evidenziato che per contrastare i bulli è indispensabile sia una corretta comunicazione, informando degli accadimenti famiglia e Istituzioni, sia il ricorso all’ammonimento del Questore. Nell’ambito dello stesso progetto “Cine-Educando”, il personale dell’Ufficio Minori era già intervenuto, nella mattinata di lunedì 26 febbraio scorso, al Multiplex, incontrando circa 1.000 studenti del Liceo Classico, Psico-Pedagogico, Scienze Umane ed Economico-Sociale di Pesaro, suddivisi in nr. 6 (sei) sale del cinema.