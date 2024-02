"Buon compleanno . Fabrizio": domani l’omaggio De André

‘Buon compleanno Fabrizio’. E’ il titolo dello spettacolo in omaggio a De Andrè, in programma per domani dalle 17,30 all’auditorium ‘Santa Caterina’ di Orciano. Un appuntamento realizzato da Biblioteche CoMeta in collaborazione con il Comune di Terre Roveresche e la Pro Loco di Orciano, sostenuto dall’assessorato alla cultura della Regione Marche. Sul palco saliranno Gabriele Carbonari, voce e chitarra (foto), e Maria Laura Giovanetti, voce narrante, per un evento d’omaggio al grande cantautore genovese, che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua vita artistica e privata. Ingresso gratuito, info al 351.7340503.