Buon compleanno Vuelle, si va verso gli 80. E l’Inferno Biancorosso festeggia 50 anni

Pesaro, 1 luglio 2025 – Oggi è il compleanno della Vuelle, una ricorrenza importante perché si entra nell’80° anno di vita del club fondato il 1° luglio del 1946. La società, che ha in mente delle celebrazioni per il 2026, cercherà di celebrarlo nel migliore dei modi anche in campo in un campionato che si annuncia di nuovo molto combattuto. In 50 di questi 80 anni, ad affiancare con immutata passione la squadra, c’è stato - e in qualche modo c’è ancora, grazie ai diavoli che resistono sugli spalti - l’Inferno Biancorosso che domenica ha festeggiato la sua speciale ricorrenza al Poggio di Ginestreto, nel corso di un pranzo al quale sono stati invitati un poker di personaggi considerati dai tifosi significativi delle varie epoche: Franco Bertini, Domenico Zampolini, Federico Pieri e Franco Del Moro.

"Voi non siete dei semplici tifosi, voi siete la coscienza della società, è questo il vostro ruolo – ha detto loro il Ragno Bertini, un’icona degli anni ‘60 -. Vi ho visti prima nascere, poi organizzare gli esodi degli spareggi che si sono trasformati via via in quelli delle finali; nella vostra lunga storia avete commesso anche dei grossi errori, ma li avete fatti proprio perché siete un grosso club".

Mimmo Zampolini non poteva non cominciare dal quel canestro a fil di sirena contro la Virtus che stregò i pesaresi nella primavera del 1982, regalando a Pesaro la prima finale scudetto: "Ricordare i miei anni da giocatore nella Vuelle è come aprire un album di fotografie - dice -: ogni immagine parla di fatica, passione, sogni e, soprattutto, di un amore che andava oltre il parquet. In quegli anni sapevo di indossare una maglia importante, ma non ero mai solo. Mi avete insegnato che il basket non si gioca solo con la palla, ma anche col cuore. Grazie a tutti voi dell’Inferno Biancorosso, quello che mi avete dato me lo porto dentro ogni giorno".

Federico Pieri, guerriero degli anni ’80 e ’90, ha ricordato con emozione gli istruttori di alto livello che lo hanno formato quando era solo un ragazzino del vivaio per farlo diventare un giocatore importante, raccontando "il piacere di giocare per la mia città e i suoi meravigliosi tifosi". Mentre Franco Del Moro, a capo della Vuelle per un triennio (2010/2013), ha parlato come sempre col cuore in mano: "E’ stato bello per me raccontare il privilegio, ma soprattutto la fortuna di diventare il presidente della squadra del cuore, un’esperienza che mi ha regalato indicibili emozioni che ancora oggi mi riempiono il cuore - ammette -. Esserci mi ha dato proprio gusto, ho capito una volta di più, quanta passione sana, vera, c’è a Pesaro. E se ci sono ultrasessantenni con ancora in corpo la voglia di tifare per i colori biancorossi, significa che la pallacanestro in questa città è una vera e propria religione". Buon compleanno Vuelle, la passione per te non invecchia mai.

