Buona e conveniente: "Con l’acqua del rubinetto si risparmiano 600 euro"

La fotografia del servizio idrico arriva da Marche Multiservizi con la pubblicazione del report In Buone Acque, pubblicato fin dal 2014 e disponibile appena aggiornato sul sito internet dell’azienda con approfondimenti, infografiche e notizie.

I dati e i numeri forniti dalla multiutility di via dei Canonici disegnano un servizio che tocca oltre 300mila utenti e rinnovano l’attenzione nell’informare i cittadini su un uso consapevole di questa preziosa risorsa e sull’impegno quotidiano dell’azienda per erogare un servizio idrico di eccellenza. Marche Multiservizi in dieci anni ha investito oltre 160 milioni di euro nel ciclo idrico, di cui 24 milioni di euro solo nel 2024 (+20% rispetto alla media nazionale). Di questi investimenti il 63% è stato destinato all’acquedotto, il 28% alla fognatura e il 9% alla depurazione.

Una buona pratica per il futuro è quella caldeggiata dall’azienda di bere acqua del rubinetto: MMS ne assicura la qualità con più di 150 mila analisi all’anno, più di 400 al giorno, con concentrazioni medie rilevate per tutti i parametri inferiori ai limiti di legge in una misura compresa tra il 72% e il 99%, se non addirittura non rilevati. Il laboratorio interno elabora un intenso programma di controlli che riguardano tutto il ciclo dell’acqua e ne stilano delle analisi dettagliate. Anche l’acqua del rubinetto ha, infatti, la sua etichetta: MMS aggiorna il sito periodicamente con i risultati delle analisi effettuate su ogni comune servito, è possibile, quindi, controllarla per verificarne l’ottima qualità.

Scegliere l’acqua del rubinetto vuol dire anche riduzione dell’impatto ambientale: grazie al 37% dei clienti MMS che la bevono, solo lo scorso anno sono state evitate oltre 25 milioni di bottiglie di plastica. La differenza si sente anche in tasca: una famiglia di tre persone nel territorio servito che sceglie l’acqua del rubinetto può risparmiare oltre 600 euro all’anno. Mille litri costano appena 3,2 euro, contro i circa 380 euro dell’acqua in bottiglia.

"Marche Multiservizi – si legge nel report – ha investito nel 2024 87 euro pro capite nel territorio servito, contro la media italiana di 72 euro pro capite e quella europea di 83 euro pro capite. Ad oggi sul territorio gestito ci sono oltre 500 punti di captazione e 5000 chilometri di rete con una media di 56 abitanti per chilometro di rete, rispetto a una media nazionale di 139 abitanti per chilometro. Il coinvolgimento e la collaborazione di tutti sono fondamentali per affrontare le sfide che abbiamo davanti".