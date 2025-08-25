Buona la prima, un pari più dolce che amaro

Un pareggio più dolce che amaro. L’esordio biancorosso in campionato a Pineto ha dato le risposte che società e mister speravano: i diversi nuovi profili acquistati in questa sessione di mercato oltre che il futuro vissino sono già in grado di rappresentarne anche il presente. A partire dalla porta se Alessio Pozzi da già garanzie di affidabilità in fase d’uscita, il trio difensivo davanti a lui si è rivelato già ben collaudato. Proprio come spesso accadeva nella passata stagione il portiere biancorosso anche in quest’ultimo caso si è rivelato per gran parte della gara uno spettatore non pagante riprendendo in questo modo la buona abitudine intrapresa l’annata scorsa.

Non era per nulla scontato infatti pensare che con una difesa privata per infortunio dei suoi due perni Riccardo Zoia e Davide Bove i ragazzi di Stellone potessero concedere alla formazione di casa un solo tiro in porta ovvero quello del gol prodezza di Germinario. Ceccacci, Di Renzo e Primasso alla loro maniera hanno infatti contribuito in egual misura a render Pozzi inoperoso e a rendere innocuo un potenziale offensivo abruzzese già ben collaudato dalla scorsa stagione.

Soprattutto dalla cintola in su il Pineto in questa sessione di mercato ha cambiato veramente poco, eccezion fatta per Chakir passato all’ Ascoli soltanto qualche ora fa, ma Bruzzaniti e compagni nonostante ciò sono riusciti soltanto in poche circostanze a insidiarsi all’ interno dell’ area di rigore vissina, concludendo dal limite soltanto in occasione della rete. Un Di Renzo che da centrale ha prevalso nel duello contro Vigliotti, la punta avversaria ritrovatasi nelle ultime ore a rimpiazzare sia Chakir che Gambale in partenza (riaggregato solo all’ ultimo all’ interno dei convocati), è stato ben accompagnato ai suoi fianchi sia dal 2005 Andrea Primasso che da un Mirco Ceccacci che dopo aver perso qualche sanguinoso duello sulla sua trequarti nel primo tempo ha abbinato, nella ripresa, alla costante fase di spinta anche una buona solidità difensiva.

A centrocampo se Paganini e Vezzoni hanno fin da subito dimostrato la loro centralità nel gioco biancorosso, il 2008 Mariani e il 2005 Berengo hanno meravigliato un po’ tutti. Con personalità e qualità si sono distinti in mediana, facendo già emergere tutto il loro potenziale. Impetuoso Berengo nelle avanzate palla al piede, preciso e raffinato Mariani sia negli scambi corti che in occasione dei sei corner da lui calciati. Sorprendente anche Nina che dopo non aver trovato spazio in biancorosso nello scorso anno, conclusosi con il prestito alla Spal, in questa prima fase di nuova stagione sta dimostrando tutta la sua duttilità e a grandi passi sta procedendo verso una permeanza non affatto scontata fino a qualche settimana fa.

Impronosticabile poi il feeling maturato in pochi giorni dal tandem d’attacco Stabile e Jallow. Complementari in tutto hanno dimostrato che far a meno di loro in questa stagione sarà difficile, Nicastro e Ferrari sono avvisati.

Lorenzo Mazzanti