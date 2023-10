"Buone pratiche di protezione civile". Emergenze: volontari in piazza del Popolo

Nello scorso weekend, dalle 10 alle 18, si è svolto l’appuntamento "Io non rischio, Buone pratiche di protezione civile" che ha portato le volontarie e i volontari del gruppo di Pesaro in piazza del Popolo, per mostrare ai cittadini "come affrontare le diverse situazioni di pericolo in caso di terremoto o alluvione" ha spiegato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni. L’iniziativa rientrava nella campagna nazionale di informazione promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e basata sulla sinergia fra scienza, volontariato e istituzioni. Era rivolta all’intera cittadinanza per divulgare le buone pratiche in caso di scosse sismiche o alluvioni. I volontari hanno accolto numerose persone per illustrare loro anche le informazioni in merito al Piano comunale di emergenza di protezione civile di Pesaro e per sensibilizzarli sui rischi naturali che interessano il Paese e il territorio in particolare e, soprattutto, come agire in caso di emergenza.

"L’adozione di alcuni semplici comportamenti può ridurre le conseguenze individuali – ha concluso Belloni –. Nel gazebo in piazza si sono potuti consultare i materiali informativi, conoscere i punti di ritrovo in caso di terremoto e alluvione e in molto hanno rivolto domande ai volontari".

l. d.