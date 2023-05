’Buongiorno ceramica’ Iniziativa in omaggio alla tradizione locale

Si chiama "Buongiorno Ceramica" ed è un filo che che lega le città italiane della ceramica e tra queste c’è, ovviamente, anche Urbania. L’antica Casteldurante oggi ha messo in campo una serie di iniziative tra cui l’inaugurazione di un murales e di una mostra. Inoltre sarà presentata e promossa un’asta che servirà a raccogliere fondi per la città di Faenza, tediata dalle esondazioni dei giorni scorsi. Faenza, città gemella dell’arte e della tradizione ceramica. Per la città di Urbania la ceramica ha una valenza identitaria e aderire a Buongiorno Ceramica testimonia la vitalità di una tradizione antichissima che permane nel tempo e diventa sempre più assidua e significativa nella scena contemporanea. La manifestazione organizzata da Aicc e il Comune di Urbania coinvolge l’associazione culturale Amici della Ceramica e l’artista durantino Americo Salvatori, che per anni ne è stato presidente. Per oggi il Comune di Urbania e l’associazione Amici della Ceramica organizzano una giornata dedicata alla ceramica d’arte e all’artigianato artistico che coinvolgerà il centro storico della Città di Urbania. Nel dettaglio in Corso Vittorio Emanuele II verrà inaugurato il murales di Americo Salvatori che omaggia la ceramica e augura alla città un’eterna primavera; mentre nella Sala Piero Cicoli presso la sede dell’Associazione Amici della Ceramica, nella Piazza del Mercato, verrà inaugurata una mostra di ceramiche d’arte contemporanea realizzate da artisti legati all’associazione e alla città. Inoltre, sempre oggi, verrà presentata l’asta che l’associazione Amici della Ceramica in collaborazione con il Comune promuoveranno al fine di ricavare fondi per sostenere Faenza.