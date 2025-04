"Buoni e cattivi motivi per organizzare cene e pranzi privati"

Volevo rispondere al perché del proliferare di tanti pranzi e cene privati. La risposta è semplice e breve. Capiamo le tasse, le difficoltà oggettive di una attività, ma negli ultimi 2 anni i prezzi di bevande e vivande sono aumentati in modo vertiginoso. Oggi per andare a mangiare una pizza si parte dai 9 ai 14 euro, con una birra da 4 a 7 e poi il resto. Quindi uscire con amici o famiglia lasci quando va bene dalle 18 alle 25 euro … una famiglia di 2 adulti e 2 bimbi, se riesce ci va 1 volta al mese o forse nemmeno … Per non parlare di pranzi e cene tradizionali, col classico coperto dai 2 ai 3 euro, paghi dai 40 ai 50 euro, e non parliamo di pranzo pasquale o domenicale. Quindi? Cosa si deve fare? È normale che se sei un po’ scafato cominci a chiederti coi tuoi amici di fare da sé, una volta a casa tua e viceversa, sapendo benissimo che si abbattono i costi. Grazie alla iniziativa dei Weekend gastronomici, ma anche questi sono aumentati in due anni da 20/22 a 26/29 euro a cui aggiungere almeno 5/6 euro per le bevande, quindi fate voi i conti. Ormai pranzare fuori è diventato un lusso (ancora i pensionati reggono ....). È vero che ci sono delle realtà nuove, attività sommerse dove in qualche garage o taverna organizzano di frequente cene e pranzi anche per 30 persone a un prezzo variabile dai 15 ai 20 euro, dall’antipasto, primo, contorni, buon secondo, dolce, digestivo e caffè. Tutto sommato ora capisco, anche se non lo giustifico e non lo condivido, questo proliferare di fai da te, un conto è a casa tua ogni tanto, ma andare in questi posti dove sfido che siano rispettate le regole Haccp. Ma alla fine non ci pensi, ti fidi e comprendi che passi una serata diversa spendendo 40 euro in due e fai amicizia con altri tuoi coetanei. Amici ristoratori fatevi un esame e una attenta analisi di questo fenomeno e tornate a prezzi più abbordabili, come lo eravate solo 2 anni fa. Capiamo l’aumento dei prodotti nel loro acquisto ma l’aumento praticato e l’incasso sono di gran lunga superiori. Ve lo posso garantire avendo lavorato in strutture alberghiere. Stefano