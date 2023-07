Buoni per la spesa: i fondi bastano solo per 1.053 persone

"A Pesaro 4100 persone sono idonee, ma solo 1053 riceveranno la Carta risparmio 2023". L’assessore comunale ai servizi sociali, Luca Pandolfi lancia l’allarme: "I fondi stanziati dal Governo sono insufficienti: al provvedimento di sostegno al reddito non potranno accedere oltre tre quarti dei cittadini in difficoltà". Ma che cosa è la “Carta risparmio“? "E’ un provvedimento garantito a livello nazionale – spiega Pandolfi – e prevede un supporto economico di 382, 50 euro a persona per la spesa alimentare. L’intera procedura è gestita da Roma, a livello centrale. Il Comune di Pesaro, come da direttive, ha provveduto a spedire, a chi ne ha diritto sui parametri stabiliti dalla norma, il numero di card associato al nucleo familiare avente diritto. Il numero servirà agli utenti che lo useranno per il ritiro della tessera la cui consegna è previsto che avvenga negli uffici postali abilitati. In questi giorni – continua Pandolfi – stiamo ricevendo tantissime segnalazioni di cittadini che si ritengono possibili beneficiari perché in forte difficoltà. L’appello che facciamo al Governo è quello di aumentare le risorse, per cercare di dare sostegno e risposte ad un numero maggiore di utenti". Infatti: "In base ai criteri stabiliti dal Ministero, l’Inps ha individuato complessivamente oltre 4100 nuclei familiari in stato di bisogno. Ma visto che i fondi stanziati dal Governo non sono abbastanza da coprire le esigenze di tutti i cittadini in difficoltà, di questi solo 1053 potranno essere “liquidati” e ricevere la tessera solidale per acquisti di beni di prima necessità".