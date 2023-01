"Buono quel ragazzo, tesseriamolo" Quando Vialli era al torneo dei rioni

"Buono quel ragazzo, non si può mica tesserare?". Il ragazzo in questione era Gianluca Vialli. La domanda la fece un allenatore ad un amico di Vialli, il quale rispose: "Guarda che non è di Pesaro...". Il campo di calcio era quello di Santa Maria delle Fabrecce e si giocava il torneo dei quartieri e ad assistere alla partita c’erano molti tifosi ed anche i tecnici delle formazioni minori della città. Un Vialli, quello che scese in campo, che era ancora agli esordi con qualche partita nella Cremonese, allora in B, ma non ancora una celebrità. Che ci faceva Vialli a Pesaro negli anni Ottanta? Veniva d’estate per passare qualche giorno al mare in compagnia del fidanzato (e poi marito) della sorella Mila, Daniele Giommi, nato e cresciuto cesticicamente nel Loreto, poi passato a Cremona dove ha giocato per alcuni anni, serie ‘A’ compresa, nel ruolo di play maker. Una figura molto popolare quella di Daniele Giommi in città, anche perché i genitori erano titolari di una rivendita di auto.

Comunque Gianluca Vialli, proprio per questo legame, venne anche in altre occasioni a Pesaro. Giommi ha avuto da Mila Vialli due figli che il 17 saranno a Londra per il funerale strettamente privato che si svolgerà alle 18. Presenti alla cerimonia un gruppetto molto ristretto perché oltre ai fratelli e le sorelle, sono ammessi solo i nipoti e un ristretto gruppo di persone: Grande Stevens, il figlio del legale della famiglia Agnelli e della Juve, quindi Massimo Mauro, ex giocatore con il quale Vialli aveva una Fondazione, Ciro Ferrara e l’allenatore della nazionale, lo jesino Roberto Mancini. Poi due amici di infanzia e di gioventù di Vialli. Partecipano anche i figli di Daniele Giommi, un maschio e una femmina, ma non l’ex giocatore del Loreto.

Giommi che oggi svolge la professione di assicuratore, ha ancora tra i suoi clienti, benché si sia separato da Mila Vialli da diversi anni, alcuni componenti della famiglia cremonese. Tra le curiosità anche questa: i due cognati e cioè Gianluca Vialli e Daniele Giommi vennero intervistati, per una trasmissione sportiva della Rai da Franco Lauro.