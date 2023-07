Burano e Bosso inquinati, divieto di balneazione

CAGLI - Scattato il divieto di balneazione per acque inquinate nei fiumi Bosso e Burano. Italia Viva di Cagli scrive: "I collettori fognari sono stati costruiti (in modo approssimativo), lungo le sponde dei fiumi Bosso e Burano a metà degli anni ’80 con fondi Fio e da allora sono stati rattoppati e risistemati più volte in occasione di eventi calamitosi. Nel corso gli ultimi 40 anni, non si è mai pensato minimamente di eseguire opere di difesa per la protezione dei collettori e soprattutto per le abitazioni che da centinaia di anni sono ubicate lungo le sponde di questi fiumi. Oltre ciò, ecco le ordinanze del sindaco di divieto di balneazione dovute ai collettori fognari che immettono acqua nera nei fiumi. E i cittadini pagano le bollette per la depurazione".

Mario Carnali