Burattini Opera Festival al via . Sei spettacoli magici coi pupazzetti: "A guidarci sarà la parola felicità"

E’ la rassegna estiva più amata dai piccoli, e non solo, ed è un’eccellenza pesarese che ha alle spalle una tradizione consolidata giunta alla 38ª edizione. Dal 2 all’11 luglio prossimi (inizio spettacoli ore 21.30), torna il Burattini Opera Festival con sei appuntamenti in piazzale Collenuccio: tutti all’insegna della "felicità". La formula è sempre la stessa e mette in scena rappresentazioni con burattini, marionette, pupazzi e sentimenti da godere con tutti i sensi. Accanto ai 6 spettacoli, il programma offre anche un laboratorio creativo gratuito proprio nel giorno di avvio del calendario, mercoledì 2 luglio alle 17.

Questo il programma: mercoledì 2 luglio Teatrino Pellidò di Ancona "Serafina la furba"; giovedì 3 La Casa dei Burattini di Pesaro "Giove Giove"; venerdì 4 Politheater di Città di Castello "Cappuccetto Rosso e i 2 Lupi"; mercoledì 9 Nina Theatre "Mettici il cuore"; giovedì 10 La casa dei Burattini di Pesaro "Cappuccetto Rosso, con i Burattini"; venerdì 11 Vladimiro Strinati di Cervia "Due burattini e un bebé". Prevendita e biglietteria: Teatro Sperimentale (17-19), il giorno dell’evento, la biglietteria riapre dalle 20.30 fino a inizio spettacolo; Tipico Tips via Rossini (tutti i giorni 9.30-13; 16-20). Anche vendita online su vivaticket.com

Spiega il direttore artistico Renzo Guerra: "Per questa edizione ci guida la parola ‘felicità’ che nel programma viene presentata come un senso. Spero che parlare di felicità aiuti rispetto a quel che sta accadendo nel mondo. Felicità che nella grafica prende forma con tanti disegni, stelle di tutti i tipi, costellazioni, fiori, lune stelle fragola, lettere, parole. Lo abbiamo fatto perché, lavorando da decenni insieme ai bambini, sappiamo che il loro occhio è subito attratto da questi simboli". La grafica Elisabetta Ozino ha aggiunto: "Quest’anno si parlava di felicità e di come la felicità occupa tutti i sensi, sentirsi felice è una cosa di tatto, di gusto, di olfatto e di udito e l’abbiamo rappresentato dando spazio ai cinque sensi".

"Siamo felici di presentare questa edizione perché è un anno in cui puntiamo a consolidare alcuni appuntamenti e a ridefinire anche il calendario per la promozione esterna dell’estate degli eventi con valenza culturale e turistica - ha aggiunto il vice sindaco Daniele Vimini. - Quest’anno c’è la novità della collocazione: siamo in piazzale Collenuccio perché Palazzo Mazzolari è coinvolto nella ristrutturazione prevista nel Pnrr, una sede bella che darà più visibilità al Bof". "Se siamo riusciti ad arrivare alla 38ª edizione e perché c’è un grande lavoro di gruppo, - ha sottolineato il presidente Arci Pesaro Urbino, Claudio Clini - è un vanto per noi e la città avere questo festival che non si rivolge solo ai bambini ma anche alle famiglie".

Luigi Diotalevi