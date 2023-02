Burioni: "Biolaboratorio, polemiche surreali"

"Vivo a Milano, ma seguo molto da vicino tutte le notizie che riguardano la mia zona di origine e non ho potuto non notare una polemica che ho trovato veramente surreale, molto significativa dei tempi che stiamo vivendo". Le parole sono di Roberto Burioni, docente di Virologia e Microbiologia all’Università San Raffaele di Milano. E all’improvviso sembra di tornare ai giorni più caldi del Covid, con le stesse dinamiche e le stesse contrapposizioni: in questo caso, il riferimento di Burioni è al biolaboratorio che sarà realizzato alla Torraccia. "Quel laboratorio – scrive Burioni – dovrà essere usato dall’Istituto Zooprofilattico per studiare i virus animali. In tempi normali una simile iniziativa sarebbe stata salutata con grande entusiasmo. A parte l’onore di ospitare un centro di ricerca scientifica, ci sono ricadute pratiche molto positive: posti di lavoro, studenti e ricercatori che gravitano intorno al laboratorio, la possibilità di vedere eseguiti tempestivamente esami complicati che possono avere una importanza pratica sia sulla salute, sia – parlando di animali – sull’economia". Poi Burioni arriva al clou del suo intervento, cioè alle polemiche che da settimane accompagnano il dibattito sul biolaboratorio: "In questo sfortunato mondo che viviamo – attacca il virologo – l’atteggiamento di molti è diverso: come si legge la parola virus si viene presi dal panico, qualcuno soffia sul fuoco della paura che è facile (e irresponsabile) alimentare e che è difficile spegnere. Il paradosso è che tutto questo arriva proprio nel momento in cui riprendiamo la nostra vita normale grazie a laboratori come questo che sono riusciti a isolare a tempo di record il virus che causa il Covid e grazie alla scienza, quella di cui si diffida e di cui si ha paura, che utilizzando questi dati ha messo a punto a tempo di record vaccini sicuri ed efficaci".

"Qualcuno pensa che avere un laboratorio di alta sicurezza, chiamato BSL-3, porti a grandi pericoli ma non è così. Per tranquillizzare chi ha paura ho fatto una foto davanti alla porta del mio studio all’Università San Raffaele, quello dal quale sto scrivendo questo post e dove passo le mie giornate da quasi 20 anni. La porta che vedete in fondo è un laboratorio BSL-3, si trova a circa 10 metri da me e mai mi è passato per la mente di avere la minima paura. Non abbiatene neanche voi – la conclusione – fidatevi della scienza, perché è l’unica cosa che, se siete veramente nei guai, vi salva la vita. La superstizione e la paura non servirebbero a niente".