Zanzara tigre a Pesaro, Burioni: “Il repellente promosso dal sindaco non funziona”

Pesaro, 31 maggio 2025 - Con l'arrivo del caldo estivo, si ripresenta puntuale anche la minaccia delle zanzare, vettori di virus, come la dengue, che possono causare malattie anche gravi. Sul tema interviene attraverso i suoi profili social, il medico virologo pesarese Roberto Burioni, chiamando direttamente in causa il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, citando l’articolo del carlino di venerdì che parla della campagna comunale anti zanzara tigre.

L'impegno delle amministrazioni locali nella prevenzione è cruciale, ribadisce Burioni. Ma critica l’iniziativa pesarese riguardo a un prodotto repellente offerto dalle farmacie comunali.

L'iniziativa di Biancani e la perplessità di Burioni

Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, anche Pesaro ha avviato la sua campagna anti-zanzare, seguendo l'esempio di Fano, che "si è mossa con lodevole tempestività”, scrive il virologo. Fano la scorsa estate, lo ricordiamo, fu travolta da un maxi focolaio di dengue. Anche Pesaro ha iniziato a combattere la diffusione delle zanzare con trattamento larvicida. Per questo “bisogna applaudire il sindaco Andrea Biancani”, scrive Roberto Burioni. Il primo cittadino ha pubblicamente promosso l'iniziativa, condividendo sui suoi profili social una foto che lo ritraeva con un "repellente" specifico, disponibile a prezzo agevolato nelle farmacie comunali. È proprio su questo prodotto che il professor Burioni ha puntato i riflettori, esprimendo forti perplessità. “C'è però una ‘piccola’ sfumatura che necessita un chiarimento – precisa poi -. Nell'articolo del Carlino viene menzionato il fatto che nelle farmacie comunali viene messo a disposizione un repellente a prezzo di favore. Non discuto il prezzo, ma il sindaco pubblica una foto che lo ritrae insieme al ‘repellente’”.

"Metto la parola tra virgolette perché io sono andato a controllare la composizione di questo prodotto e, da quello che ho trovato in rete, non contiene nessuna delle due sostanze ritenute efficaci come repellenti (DEET o icaridina), ma 'oli vegetali' che o non funzionano per niente, o funzionano molto poco", ha dichiarato Burioni nel suo post.

La lotta alla zanzara tigre di Comune e Aspes

La lotta ai fastidiosi insetti è iniziata lunedì scorso dato che con l’arrivo del caldo, le loro uova si schiudono ad una temperatura giornaliera di almeno 18 gradi. La tabella di marcia degli operatori di Aspes prevede interventi di disinfestazione antilarvali nelle caditoie pubbliche di tutti i quartieri della città che verranno ripetuti periodicamente ogni 15-20 giorni nei tombini e nelle caditoie stradali (a Pesaro sono 25.000), ma anche lungo i fossati, i corsi d’acqua e nei potenziali focolai di infestazione.

Preoccupazioni per il virus

“Io non pretendo che il sindaco Biancani abbia la competenza necessaria; però su questo punto sono indispensabili chiarimenti. Il prodotto offerto nelle farmacie comunali è quello che appare in foto (PikkStop)? La composizione è quella che io ho trovato in rete? E se la composizione è quella che io ho trovato in rete, chi gli ha suggerito di offrire in vendita ai suoi cittadini un preparato che li farà sentire protetti, ma non li proteggerà, con conseguenze potenzialmente gravissime sulla loro salute?”. E poi il medico chiude il suo post: “Attendiamo fiduciosi. La salute è una cosa seria e non si può lasciare in mano a incompetenti”.

Gratis o a prezzi agevolati dal 3 giugno

Le nove farmacie comunali – fa sapere Aspes – a partire da martedì 3 giugno mettono a disposizione dei cittadini, gratuitamente, prodotti larvicida da utilizzare nei tombini o nelle caditoie di casa (fino a esaurimento della scorta di 5 mila confezioni disponibili). Con l’acquisto di uno specifico spray repellente per zanzare a marchio Farmaciecomunali.it (disponibile nella versione per bambini ed adulti) si ha in omaggio una penna stick dopo-puntura (il cui costo da solo sarebbe di euro 9.90) da applicare subito dopo la puntura di zanzara tigre o di altro insetto. Con questa offerta il prezzo al pubblico di entrambi i prodotti è di euro 11,90 anziché 21,80.