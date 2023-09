Burraco per solidarietà: scommessa vincente

"Un burraco per un sorriso". E’ il titolo dell’iniziativa, giunta alla seconda edizione, che domenica scorsa ha coinvolto quasi 100 pesaresi (e non solo) in un torneo di burraco il cui intero ricavato è stato donato alla Fondazione Operation Smile Italia ETS (che si occupa di bambini nati con malformazioni al volto seguendoli dalla nascita per tutta la loro crescita) e che si è svolto al circolo Pino Monaldi di via del Novecento. Ai partecipanti si è unita tantissima gente, passata per assistere al torneo e che ha contribuito alle donazioni, così come altrettanti sono stati gli sponsor a sostegno del torneo contribuendo ai premi finali. L’iniziativa è stata organizzata da Eleonora Bassi che ci racconta da dove nasce: "Volevo far conoscere la Fondazione affinché altre mamme non debbano vivere ciò che ho vissuto io con il mio bambino, per cui ho deciso di realizzare questo torneo per contribuire con le le donazioni al loro operato". Poi racconta della splendida giornata: "Vorrei ringraziare tutti, dai partecipanti ad Operation Smile, il circolo e la signora Romina che mi ha supportato nell’organizzare il torneo e senza la quale ciò non sarebbe stato possibile. Non è stato un semplice torneo ma una dimostrazione di solidarietà da parte di tutti. In meno di un pomeriggio abbiamo raccolto quasi 1.400 euro da donare alla Fondazione e ancora oggi le persone mi stanno scrivendo per ringraziarmi dell’iniziativa".

Teobaldo Bianchini