La ditta dei bus: “Il dietrofront? Un errore”

Urbino, 27 febbraio 2025 – “Abbiamo commesso degli errori, ma abbiamo agito in buona fede”. A dirlo è Erasmo Senesi, titolare della ditta di autostrasporti Senesi Offida, oggetto su queste pagine di un articolo l’altro ieri che raccontava l’inspiegabile dietrofront di un autobus di linea Urbino-Ascoli dopo essere già arrivato a Fossombrone, accumulando circa un’ora di ritardo per tornare fino a Urbino a riprendere due studentesse ritardatarie.

Senesi, con una lunga lettera di scuse, spiega l’accaduto e chiede comprensione per una serie di circostanze che hanno causato lo spiacevole inconveniente ai circa quaranta passeggeri, tra cui un cliente urbinate di lunga data che ha segnalato la vicenda al Carlino.

“Tutto inizia – spiega Senesi – venerdì alle 15,08 (il bus era partito alle 15), quando una ragazza mi chiama chiedendo dove fosse il pullman. Le rispondo che era sicuramente in viaggio e che avrebbe dovuto presentarsi almeno 10 minuti prima come tutti, oppure disdire la prenotazione. Ma la stessa non demorde, e chiama un altro numero: risponde mio padre settantatreenne, il quale chiama l’autista e gli dice di andare a riprendere le ragazze. Qui purtroppo abbiamo commesso più di un errore: ho sbagliato io a lasciare il numero di telefono di mio padre sul sito, ma l’ho fatto per rispetto di una persona che da cinquant’anni, notte e giorno, dedica anima e corpo al suo lavoro, nonostante l’era sia cambiata; ha sbagliato mio padre a prendere decisioni che non gli competono più; ha sbagliato l’autista ad ascoltarlo, a tornare indietro e a non avvisare i clienti di cosa stesse succedendo; ho poi sbagliato di nuovo io a rispondere in modo sgarbato all’affezionato cliente quando mi ha chiamato per chiedere spiegazioni. Abbiamo sbagliato, ma avevamo buona fede e buone intenzioni, partendo da mio padre che voleva aiutare delle ragazze, e arrivando all’autista che non voleva mancare di rispetto al titolare. Sicuramente speravo in un po’ di comprensione, la stessa che usiamo quando chiamiamo i clienti assenti alle fermate, quando non ci facciamo rimborsare mai da coloro che non cancellano la prenotazione, quando per portare un pacco a Urbino ci facciamo pagare una cifra simbolica e non i 30 euro del tariffario o quando vengono portate valigie in più e non chiediamo niente. Ad ogni modo, ci fa piacere che al di là di questo episodio vengano riconosciuti la tradizionale puntualità e il buon servizio, e approfittiamo per comunicare che da pochi giorni è in servizio un nostro nuovo bus più confortevole e sicuro e seguiranno altre piccole sorprese al fine di rendere prenotazione e viaggio ancora più piacevoli”.

Conclude Senesi: “Mi scuso nuovamente a nome di tutti per l’accaduto e con questa risposta, che sarebbe stata data da un chat bot se fossimo stati una multinazionale, sottolineo che preferisco continuare a rispondere personalmente, anche sbagliando, piuttosto che togliere quel senso di familiarità che ha i suoi pregi, e purtroppo a volte anche dei difetti”.