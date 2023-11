Bus fermi nei giorni di festa: "Non ci sono abbastanza autisti". La Cisl: "Assurdo, ci ripensino"

Il 24, 25 e 26 dicembre ma anche il 1° e il 6 gennaio se volete fare acquisti fuori... porta avete solo due soluzioni: se siete sportivi potete anche prendere la bicicletta, altrimenti l’auto oppure il calesse, perché tutti il sistema del trasporto pubblico si ferma. Non c’è un autobus o un pullman che viaggerà verso Pesaro, così per Fano, Urbino e tutti gli altri centri della provincia. A dare questo annuncio è stata ieri la Cisl provinciale attraverso il suo responsabile Maurizio Andreolini. Il quale di fronte all’evidenza dice: "Auspichiamo un ripensamento su questa decisione presa da Adriabus così come vorremmo per il futuro ci possa essere una maggiore valorizzazione di tale servizio e con esso dei lavoratori che, con dedizione, lo garantiscono svolgendo quotidianamente con impegno il proprio lavoro". Ma cosa è successo? Una vertenza improvvisa? Rapporti sindacali compromessi?

Nulla di tutto ciò perché una risposta a questo fermo totale del trasporto pubblico arriva dal presidente proprio di Adriabus, Lara Ottaviani. "Abbiamo preso questa decisione di fermare i mezzi e il personale in quei giorni – dice – per una semplice ragione: non abbiamo autisti, e il personale nelle giornate normali per garantire il servizio fa anche molti sacrifici. Abbiamo scelto quei giorni proprio per creare meno danni possibili alla cittadinanza perché tutti i giorni trasportiamo migliaia di persone. Per quanto possa apparire strano parliamo comunque di giornate festive il che vuol dire che le scuole sono chiuse e anche la maggioranza degli operai che devono raggiungere la loro sede di lavoro sono a casa. Lavoriamo per esempio il 7 gennaio, benché sia un festivo perché anche gli studenti, quelli universitari soprattutto, si rimettono in moto per raggiungere le sedi. Le condizioni in questo momento sono queste: ci mancano circa una trentina di autisti ed il personale, specialmente sotto le festività, vuole anche godersi un po’ di ferie in famiglia".

Nonostante le giustificazioni che arrivano dal vertice di Adriabus, Maurizio Andreolini, dice: "Se queste sono le premesse per un 2024 che deve vedere Pesaro, e il territorio provinciale, nella vetrina di capitale della cultura italiana, stiamo veramente partendo con il piede sbagliato e butteremo all’aria un’opportunità unica".