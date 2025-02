Bus, nasce la “Linea dello sport“

A Urbino, la linea 1 del trasporto locale pubblico cambia itinerario e da lunedì 10 febbraio diventerà la “Linea dello sport“. Raccogliendo una richiesta dell’amministrazione, Ami ha modificato parzialmente il percorso degli autobus per servire in maniera migliore e più frequente i due poli sportivi della città, quello di Varea e quello di Mondolce, che saranno raggiunti da una corsa ogni 30 minuti.

"L’esigenza era nata da un po’ e abbiamo raccolto l’invito con favore – ha detto il presidente Ivan Santi, durante la presentazione in Comune –. È un’evoluzione del servizio, che sarà utile anche durante gli eventi sportivi e non solo agli atleti, ma pure a chi vorrà seguire le iniziative. All’inizio ci sarà un periodo di sperimentazione, perché, cambiando le abitudini, possono emergere criticità su cui potremmo eventualmente intervenire. Per noi è d’obbligo avere una salvaguardia aziendale, ma, quando possibile, dobbiamo essere pronti a rispondere alle esigenze dei Comuni".

La modifica aiuterà anche i turisti che arrivano in camper e parcheggiano nell’area attrezzata di Varea, dando loro modo di andare e tornare dal centro storico più agevolmente. A spiegare le novità è stato il direttore generale di Ami, Massimo Benedetti: "La linea che andrà in direzione dei collegi si chiamerà 1C, quella che andrà in direzione Park Santa Lucia e palazzetto-piscina sarà la 1P. Il nuovo capolinea sarà la piscina Mondolce, con le corse che non arriveranno più in via Dini, ma scenderanno dalla rotatoria di viale Comandino, di fronte al pronto soccorso, verso gli impianti. Questo ci permetterà di avere una corsa ogni mezzora. In via Dini continueranno a transitare la linea 3, con bus ogni 20 minuti, e i servizi scolastici mattutini".

Lorenzo Tempesta, consigliere d’amministrazione di Ami, sottolinea l’attenzione dell’azienda alla sostenibilità, che si esprime sia con la modifica delle corse per offrire un miglior servizio, sia con il ricambio di mezzi: "Stiamo facendo uno sforzo importante per stare al passo coi tempi, da ultimo con la sperimentazione dell’autobus elettrico sulla linea 3, mettendo la sostenibilità tra i punti focali. È importante implementarlo, considerando anche la capillarità delle corse di questa linea".

Gian Franco Fedrigucci, assessore agli Eventi sportivi, ritiene l’attivazione della Linea dello sport un grande salto: "Questa novità fa onore all’amministrazione e all’azienda, che ha colto subito la proposta. Li ringrazio perché hanno capito l’importanza del nuovo servizio, che potrà anche portare in centro ogni 30 minuti le persone che assisteranno agli eventi sportivi".

Lara Ottaviani, assessore ai Trasporti, sottolinea che la necessità di questa corsa era stata espressa anche dai cittadini: "Le strutture sono frequentate da tantissimi giovani, urbinati e studenti, che davvero si potranno giovare di questo nuovo collegamento. Si risponde a una richiesta reale, proveniente dalle persone. Questo è ciò che l’amministrazione deve fare, raccogliere le sollecitazioni, portarle all’azienda e migliorare la vita dei cittadini".

Nicola Petricca