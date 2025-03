Bus navetta contro guard rail. Piccole contusioni per l’autista

Ieri pomeriggio poco dopo le ore 17 un autobus navetta è finito contro il guard rail in via Laurana, poco dopo l’incrocio con l’imbocco di via della Stazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L’autista ha riportato alcune lievi contusioni e si è fatto medicare dai sanitari.

A bordo erano presenti due passeggeri rimasti fortunatamente illesi. In seguito i carabinieri li hanno accompagnati in ospedale per gli accertamenti, mentre la polizia locale coordinava il flusso del traffico, rallentato, e a tratti anche bloccato, durante il recupero dell’autobus.