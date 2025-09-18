Bus per studenti, rivolta dei genitori: "Viaggiano pressati come sardine e a volte l’autista neanche si ferma"

Stipati come sardine in scatola. Lasciati alla fermata, perché l’autobus era troppo pieno. Magari dopo aver fatto una corsa, per cercare di prenderlo. Costretti a scendere dopo poche fermate, per la troppa calca, con conseguente disperazione dei genitori che devono correre a prendere i figli con l’automobile. Ritardi a scuola a causa dei guasti dei mezzi. L’elenco potrebbe proseguire. E siamo solo al terzo giorno di scuola. Insomma per gli studenti che frequentano le scuole medie superiori a Pesaro e che arrivano dalla provincia, la strada già all’inizio dell’anno scolastico si presenta tutta in salita.

Sul banco degli imputati, il servizio di trasporti di Adriabus, in particolare lungo le linee 130 e 131 che collegano Cattolica e Pesaro con punto di arrivo al Nanterre Campus, dove hanno sede il liceo Mamiani e i suoi diversi indirizzi, il liceo Marconi e l’istituto professionale Benelli, un polo scolastico attorno al quale ruotano oltre 4mila studenti, circa il 70% dei frequentanti della provincia di Pesaro e Urbino. E raggiungere le scuole, dicono i genitori, ogni anno è un’impresa sempre più impegnativa.

"Voglio denunciare la situazione dei trasporti scolastici gestiti da Adriabus. Mio figlio, studente del Marconi, si è ritrovato ieri (martedì per chi legge, ndr) a percorrere la tratta Pesaro-Cattolica, nel suo primo giorno di scuola in un bus sovraffollato, in piedi, senza il rispetto delle norme di sicurezza – scrive in una lettera inviata al nostro giornale, la mamma Francesca Masia - . Oggi (ieri, ndr), ancora peggio. L’autista ha caricato solo alcuni studenti, poi ha chiuso le porte del mezzo ed è partito lasciando a terra gli altri". Una situazione che per i genitori sta diventando esasperante perché, dicono, sembra senza via d’uscita, dato che ogni anno si ripete puntualmente.

"L’anno scorso – prosegue la mamma – Adriabus, dietro mia segnalazione, disse che il problema era stato causato dal fatto che le scuole non avevano comunicato all’azienda gli orari provvisori di uscita degli studenti, che a differenza di quanto avviene durante l’anno, erano stati gli stessi per tutti gli istituti e pertanto non si erano trovati pronti a gestire la mole degli studenti, uscita tutta insieme. Peccato che quest’anno siamo daccapo".

Ad aggravare il quadro, il fatto che nel passato la situazione non è cambiata nel corso dell’anno scolastico e che le stesse scene, ora come allora, si siano ripetute anche per i viaggi di andata, da Cattolica a Pesaro, e su altre tratte. Attorno al problema, si è formato un ampio gruppo di genitori che si confronta ogni giorno, tra rabbia e rassegnazione, sui disagi subiti dai figli. E questi primi giorni, dicono, sono stati un delirio assoluto. Raccontano che l’altro ieri una cinquantina di ragazzi non è riuscita a salire sull’autobus perché troppo pieno e hanno dovuto aspettare un’ora il successivo. Ieri mattina, in molti invece hanno fatto ritardo perché due mezzi hanno avuto un guasto lungo il tragitto. Negli anni passati invece, sostengono, che alcuni ragazzi si sono sentiti male perché schiacciati contro i corrimani e per questo sono stati costretti a scendere, c’è anche chi per la troppa calca si è sentito mancare il respiro. Fra i genitori, qualcuno sostiene di avere scritto una Pec all’azienda per segnalare i disagi senza aver ricevuto risposte. E alla fine si fanno i conti in tasca. L’abbonamento, dicono, costa oltre 500 euro: una cifra che meriterebbe di veder corrisposto un servizio migliore. Per questo, a fronte della proposta di Matteo Ricci, candidato presidente per il centrosinistra alle prossime regionali di offrire bus e treni gratuiti per gli studenti marchigiani, rispondono che "ben venga la gratuità del servizio, ma prima bisogna che il servizio ci sia".

Beatrice Grasselli