Bus via dal centro alle 18, anziani... spiazzati

Se siete ultraottuagenari e non siete portati a fare ampie camminate per raggiungere un autobus per tornare a casa, ricordate che stare in piazza della Repubblica non è più adatto a voi, almeno dopo le ore 17,51 quando passa l’ultimo autobus della linea 3 (verso Mazzaferro e Piantata per intenderci). Un po’ prestino se si tiene conto che oggi il sole tramonterà alle 20,52. A rendersene conto in questi giorni sono gli anziani che erano abituati (quei pochi rimasti) a girare per il centro fino all’ora di cena o quasi, in altre parole fin verso le 19,30 o poco più.

La novità era stata annunciata giorni fa da Adriabus, unitamente all’introduzione di Urbibus, che fa il giro delle porte di Urbino, le collega in particolare con il parcheggio di Santa Lucia. Ma non tutti devono aver capito tutto (gli orari dove sono esposti? Nel sito web di Adriabus? Dove si scarica un “comodo“ pdf?). Dunque per andare a Mazzaferro o Piantata, dalla piazza c’è la soluzione di andare a Borgo Mercatale, dove si trovano bus della linea 3 (3D per Piantata con l’ultimo alle 19,47 o 3M per Mazzaferro, con l’ultimo alle 19,51). "E’ poi così complicato mantenere la linea che passa in piazza fino alle ore 20?" ci è stato chiesto con una telefonata da chi non aveva capito della novità. La domanda l’abbiamo girata ad Adriabus. "La nuova linea Urbibus dal 12 giugno con orario 7,45 - 20,15, è pensata per alleggerire il centro storico da un eccessivo flusso di autobus: la linea parte, ogni 15 minuti, dal parcheggio di Santa Lucia e si ferma alle porte storiche della città, senza entrare in centro, e poi ritorna a Santa Lucia, al parcheggio. Questo non significa però che il centro storico sia stato abbandonato dal servizio pubblico: come spiegato qualche giorno fa, la linea 3, da Mazzaferro a via Giannetto Dini e vice versa, passa ancora in piazza della Repubblica, dal mattino alle 7,10 circa, fino alla sera, alle 17,50 circa, per portare quanti vanno a lavorare e devono poi tornare a casa, ma anche coloro che vogliono entrare in centro storico e fare una passeggiata o visitare luoghi di interesse o fermarsi a fare un aperitivo o cenare. La scelta di mettere l’ultima corsa che passa in piazza della Repubblica attorno alle 18 è stata sollecitata dall’amministrazione comunale, dalle attività commerciali e dagli stessi cittadini perché in centro storico sono presenti tavolini, sedie, ombrelloni e arredi e il passaggio di mezzi del trasporto pubblico può essere di impedimento alla fruizione degli spazi all’aperto, vista la presenza di tante persone a piedi o che si fermano per un aperitivo o la cena. Questo non significa, comunque, che non ci siano mezzi per rientrare a casa: basta scendere a Porta Valbona e fino a poco prima delle ore 20 i nostri clienti possono tornare comodamente a Mazzaferro o Piantata con la linea 3; se raggiungono il parcheggio di Santa Lucia, utilizzando Urbibus tra l’altro, possono andare ovunque". Ora c’è da scoprire se gli utenti più anziani si adatteranno o rinunceranno al giretto in centro. Lo capiremo presto.