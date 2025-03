Busca finisce ad ‘Agorà’ dopo la bolletta-stangata

Tema: il caro bollette. Quello che sta mettendo in difficoltà tante famiglie e che porta le persone a fare lunghe code anche agli sportelli dei sindacati per rateizzare. Tiziano Busca, attraverso lo pseudonimo Leone Bruno, è stato uno dei primi ad affrontare l’argomento presentando attraverso i social la sua bolletta "che è passata da 240-260 euro a bimestre a 1044 euro per i mesi di dicembre e gennaio".

Una reprimenda, quella di Busca, che è segretario provinciale del Psi ed ex funzionare della sanità, che è arrivata fino... a Roma. "Perché ieri mattina – racconta – mi ha chiamato una giornalista della trasmissione ‘Agorà’ che va in onda tutte le mattina su Rai 3 e che verrà a Fano nella giornata di oggi con la troupe per una intervista". "Sono contento – aggiunge – perché si porta alla ribalta un problema che è di tantissime persone perché qui stiamo dietro alle società, che stanno spuntando come funghi e che ti offrono energia. Il che significa che c’è una alta marginalità nel settore ma alla fine nessuno tutela i più deboli e le fasce sociali disagiate".

Quindi Tiziano Busca, in arte Leone Bruno ha racconta la sua storia che è poi di tanti in queste settimane: "Ho postato la mia bolletta del gas – continua –, due mesi, di un normale appartamento non un castello o una villa per denunciare. Io ho pagato la bolletta del gas perché poi, alla fine, non mi cambia sostanzialmente la vita, ma penso anche a tutte quelle persone e famiglie che non arrivano alla fine del mese. Ma com’è possibile non denunciare – continua Buisca – queste situazioni . Ma se la mia bolletta normale ha un importo più alto della paga di un operatore di call center o di un operatore socio sanitario assunto dalle coop, è naturale che tutto taccia in nome di quel concetto di mercato e di modernità di cui anche la sinistra italiana è intrisa?". Ha preso la strada per Roma questa lamentela tanto da incuriosire anche la redazione di Agorà della Rai. "Mi hanno prima mandato un messaggino chiedendomi il numero di telefono , dopodiché sono stato contattato direttamente dalla giornalista che oggi sarà a Fano con una troupe". E richiamare l’attenzione sul tema Busca ha tirato in ballo un personaggio molto gettonato dai media come Elon Musk... "ha ragione Musk – dice Busca – di portare gli umani su Marte. Tanto abbiamo tutti la testa tra le nuvole e siamo così lontani dalla vita che è meglio andare su un altro pianeta. Siamo lontani da tutto, non abbiamo quel legame sociale che ci faccia sentire insieme agli altri cittadini".

Arriva tutto questo e cioè quello delle bollette del gas salite alle stelle non dimenticando anche quello delle bollette dell’acqua per cui molte organizzazioni si stanno muovendo anche attraverso asssemblea al fine di portare questo bene primario sotto il controllo diretto delle amministrazioni pubbliche.