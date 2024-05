Busca fuori dalla porta: "La Cgil è diventata uno strumento politico"

"La Cgil non è più un sindacato dei lavoratori, ma è diventato uno strumento politico". Non va per il sottile il candidato alle lezioni Europee, il fanese Tiziano Busca (foto) fra l’altro iscritto da anni alla Cgil. Il problema? Oggi alle 15 all’ hotel Flaminio a Pesaro il sindacato Spi Cgil promuove un incontro con i candidati alle elezioni europee. Tra i candidati c’è anche Busca per la coalizione Stati Uniti d’Europa: non è stato invitato. Una dimenticanza? Pare proprio di no: "Pensavo inizialmente che fosse stato un disguido – dice il politico – ma poi capito che le ragioni sono tutte politiche e non riguardano la mia persona ma la presenza di Italia Viva nella coalizione. E’ quanto ho riscontrato nelle imbarazzate motivazioni che alcuni dirigenti sindacali". Nella coalizione di Busca c’è Matteo Renzi, l’ex premier, leader di Italia Viva e cioè l’uomo del Jobs Act che la Cgil ora vuole abrogare. Busca conclude: "Noi socialisti abbiamo una colpa in più: quella di aver legittimato nella famiglia socialista europea il Pd e un sindacato a chiaro marchio comunista".