Buscaglia carica i suoi: "Serve una gara solida"

La Virtus Bologna è la peggiore avversaria possibile, Maurizio Buscaglia?

"Bologna è reduce da una vittoria fantastica. Giochiamo contro una delle top del campionato. E’ chiarissimo che a livello di valori è una partita molto dura. Bologna non ha bisogno di tante presentazioni".

Cosa dobbiamo fare?

"Dobbiamo invece pensare al fattore 40 minuti, giocando una partita più solida possibile. Da ogni match dobbiamo essere pronti a prendere una piccola scintilla, non possiamo solo pensare alla negatività della sconfitta subìta con Varese. Dobbiamo valutare anche i 35 minuti positivi in cui abbiamo costruito".

E’ stata una settimana dura?

"Lo strascico della sconfitta lo abbiamo superato piano piano: ci siamo ricostruiti".

Ci saranno assenze?

"La cosa più importante è avere più giocatori possibili. In questa settimana ci siamo allenati con due lunghi in meno. Siamo abbastanza debilitati. In verità la squadra si è allenata con lo spirito giusto dopo la sconfitta di sabato, che è stata una bella botta".

Cosa si aspetta contro Bologna?

"Io dico sempre la stessa cosa: avere una solida reazione. Tra l’altro nelle ultime due partite abbiamo creato difficoltà agli avversari, tenendoli a punteggi bassi. E’ ovvio che in questo momento tutti sottolineano il risultato finale negativo: dobbiamo essere molto più consistenti e meno superficiali".

Manca qualcosa nella valutazione iniziale del campionato?

"Io avevo le idee molto chiare. Si trattava di una sfida complicata. Sapevo quello che dovevamo fare e quanto fosse difficile farlo. Ma a differenza di altri sono venuto lo stesso. Noi dobbiamo combattere di più degli altri".

Partendo da dove?

"Dobbiamo avere molto più senso dell’urgenza. Il margine d’errore è limitato".

Lei ha detto di essere venuto a Pesaro da giovane come tifoso.

"Io credo che la storia della Vuelle debba andare avanti e voglio riaggiustare tutto, me compreso. Se noi stiamo solo a pensare chi ha scelto gli americani non si va da nessuna parte, non facciamo il bene della squadra. Ogni volta che c’è un piccolo momento negativo, la testa va sempre verso quello. Intanto dobbiamo affrontare uno squadra fortissima e non possiamo stare qui a parlare di cose vecchie".

Lei si sente sotto esame?

"Sei passato al lei? Io sono sempre sotto esame, nel bene e nel male. Quando la squadra subisce dei break io non sono uno che allarga le braccia. Mi sento chiamato in causa. C’è un grave errore che una squadra del nostro livello può fare: piangere sugli errori commessi".

Ci vuole un altro spirito?

"Ci vuole senso di urgenza, non superficialità, non è solo lo spirito – conclude Maurizio Buscaglia – bensì reale consistenza. Possiamo arrivarci, continuando a lavorare".

