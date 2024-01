Buscaglia esonerato, squadra a Sacchetti. La Vuelle cerca con Meo la sterzata salvezza

Tanto tuonò che piovve. L’esonero di Buscaglia era nell’aria già dopo il suono della sirena che ha sancito la fine della partita con Sassari. Ci sono volute però 48 ore per scegliere il suo sostituto, ieri già al lavoro in palestra con la squadra. E, a proposito di tuoni, il nome è di quelli che fanno rumore: perché Meo Sacchetti ha avuto una carriera ricca di allori. Cosa che non è capitata a tutti gli ex atleti passati sulla panchina. Dalle medaglie di tutti i metalli conquistate in Nazionale vestendo i panni da giocatore (oro agli Europei di Nantes, argento alle Olimpiadi di Mosca, bronzo agli Europei in Germania) ai trofei vinti nei panni da coach: lo scudetto di Sassari che nel 2015 ha mandato in orbita una regione intera, la Coppa Italia conquistata da underdog assoluto con Cremona nel 2019. E poi i traguardi alla guida della Nazionale azzurra, riportata dopo decenni prima ai Mondiali, poi alle Olimpiadi grazie ad una strepitosa vittoria in Serbia entrata negli annali.

Buscaglia, dunque, lascia dopo un girone di andata in cui la sua Vuelle non è mai riuscita a convincere fino in fondo, nonostante un paio di exploit: la vittoria di Milano e il blitz di Pistoia nel giorno dell’esordio di Cinciarini. Ha vinto contro Brindisi e Treviso le partite che non poteva perdere e che, comunque, potrebbero pesare nella lotta per la salvezza. Forse l’unica vera battaglia da cui si sperava potesse nascere una squadra migliore è stata quella con Tortona, ma la Bertram di quest’anno ha tanti problemi e non si sta confermando fra le big. Insomma, un percorso deludente, soprattutto per come sono maturate parecchie sconfitte, praticamente in fotocopia.

La società gira pagina affidandosi ad un uomo d’esperienza, che ha il suo peso nella pallacanestro italiana e gode del giusto rispetto per quello che ha fatto fino a oggi. Le ultime stagioni non sono state altrettanto fortunate, però: esonerato dalla Fortituto nel 2020 dopo un record di una vittoria in 9 partite, Sacchetti era poi approdato a Cantù con un biennale con l’obiettivo di riportare i brianzoli in serie A. Ma, fallita la promozione, qualcosa si è rotto e, nonostante si fosse deciso di proseguire insieme, a settembre è stato interrotto il rapporto, sulla falsariga di quanto successo a Scariolo con la Virtus. Dunque, la voglia di rivincita di Meo che a 70 anni vuole dimostrare di avere dentro ancora qualcosa da dare al basket s’incontra col desiderio della Vuelle di superare la tempesta dentro la quale si trova.

Da un uomo che ha allenato la Nazionale con tale maestria ci s’aspetta che sappia rimotivare gli italiani che sembrano aver perso la rotta. A partire da Mazzola, passando per Tambone, che proprio Sacchetti aveva convocato per la prima volta in azzurro, ed arrivando anche a tranquillizzare Totè, che ha perso la sicurezza con cui giocava nei primi mesi di campionato e che l’avevano trasformato in un caterpillar. Già recuperare appieno questi tre ragazzi vorrebbe dire tantissimo per gli equilibri della squadra. Se poi riuscirà a tirar fuori un tiratore come Bluiett dal bozzolo dove si è cacciato, tanto meglio. Insomma, di lavoro ce n’è da fare. La società è anche a caccia del sostituto di Bamforth, ma intanto a Napoli sarebbe interessante vedere un segnale di ripresa, una squadra che non si è arresa, che ha ancora voglia di combattere, con la necessaria convinzione nei propri mezzi.

Elisabetta Ferri