Busetto: "Io faccio critiche e mi querelano"

"Evidentemente la Coldiretti non apprezza il dissenso". È questo il commento laconico di Andrea Busetto Vicari, agricoltore da sempre impegnato per un agricoltura più equa e sostenibile. "Ho ricevuto una querela meravigliosa dalla Coldiretti nazionale – commenta Busetto Vicari –. Pensate un po’ un agricoltore che si espone e prende una querela da un sindacato agricolo. C’è un sistema che insieme ad altre persone ho denunciato più volte, da libero agricoltore, e ora piovono querele in tutta Italia".

I fatti che portano al procedimento risalgono alla primavera 2024: "Ho partecipato un po’ alle manifestazioni pesaresi dei “trattoristi“, poi sono andato a Roma al coordinamento nazionale e una sera davanti a duemila agricoltori da tutta Italia ho detto e ribadito che il primo killer dell’agricoltura è il sindacalismo agricolo ma l’unica querela è arrivata da Coldiretti. L’intervento è stato ripreso e dopo due ore era già sulle chat di mezz’Italia".

Lei però negli anni 2000 è stato anche loro iscritto per 14 anni. Cosa è cambiato?"Da metà anni ’90 per 15 anni ho provato a mettere in guardia i vertici che sarebbe andato tutto male, prevedendo ad esempio il crollo del sistema dell’allevamento. Purtroppo c’è un mondo Coldiretti noto a tutti quelli che li hanno frequentati, sono loro che dettano la linea a livello nazionale. Le mie affermazioni sono certo pesanti ma sono un’opinione politica, una libera critica, mi sono sempre molto esposto sui temi sindacali in agricoltura. Ma soprattuto quello che dico è vero, anche gli ultimi episodi dimostrano questo. Nelle Marche, ad esempio, guardate che fine hanno fatto le le associazioni provinciali allevatori o BovinMarche, il più importante laboratorio di sviluppo della carne marchigiana, che ora è in insolvenza, con presidenti nominati da Coldiretti e scelti tra i loro tesserati".

Ora la situazione com’è?"Quando sono partite le prime manifestazioni dei “trattoristi“ io speravo che fosse stato un movimento rivoluzionario dal basso, perché la situazione non solo marchigiana è disastrosa, ma quella via non ha portato a nulla. Nelle Marche lo sciagurato mandato di Antonini come assessore è stato la pietra tombale del mondo agricolo; nella nostra provincia, invece, stiamo prendendo una china molto brutta, con tutta la terra nelle mani di soli quattro o cinque soggetti. La Coldiretti nel frattempo continua a dire che va tutto bene, ignorando totalmente la questione lupi e cinghiali".

E la querela ricevuta da Coldiretti come andrà a finire?"Non lo so – conclude Andrea Busetto –, ma sono sicuro che se lanciassi un crowdfunding per sostenere la mia difesa avrebbe un grande sostegno, perché la gente è stanca del loro atteggiamento dispotico".

Andrea Angelini