Butta un libro con mille euro dentro. Chiede aiuto a Marche Multiservizi. Soldi ritrovati e riconsegnati

Quanti segreti possono racchiudere le pagine di un libro. Con un libro fra le mani non solo si legge. Le pagine accolgono tanto di noi. Annotazioni, messaggi d’amore, ricordi, emozioni. A volte diventano scrigni per i nostri segreti, nascondigli di oggetti preziosi: un quadrifoglio portafortuna, un fiore raccolto a primavera. In altri casi, più pragmaticamente, possono anche diventare una cassaforte improvvisata, di cui però si può rischiare di dimenticare l’esistenza.

E’ accaduto l’altro giorno a una signora di Tavullia che, dopo aver fatto le pulizie di casa, si è accorta di aver buttato per sbaglio nel bidone della raccolta differenziata della carta un migliaio di euro custoditi fra le pagine di un vecchio libro. Un errore di cui però la signora si è resa conto quasi subito. Dopo aver conferito fogli e libri vecchi raccolti durante le pulizie nei cassonetti stradali per la differenziata della carta che si trovano vicino alla sua abitazione, la signora ha pensato al denaro che aveva in casa e ha rapidamente capito di aver compiuto un clamoroso errore: all’interno del vecchio volume buttato per distrazione fra i rifiuti c’erano i suoi soldi.

Ha così chiamato il centralino di Marche Multiservizi per segnalare l’accaduto e per chiedere un aiuto per recuperare il denaro. E’ così scattata la caccia al tesoro. Grazie ai sistemi di tracciabilità interna dei rifiuti il gestore ha immediatamente contattato Egea, l’azienda terzista che si occupa del servizio di raccolta della carta a Tavullia, in modo tale da rintracciare il volume con il suo prezioso contenuto. Gli operatori di Egea si sono messi subito al lavoro. Nel capannone di Pesaro, dove viene stoccata la carta contenuta dai cassonetti prima di essere inviata agli impianti per il riciclo, due operatori della società hanno provveduto a rintracciare il camion su cui avevano viaggiato i rifiuti, fra i quali la signora aveva buttato per errore anche il suo libro e hanno provveduto a selezionarne il contenuto.

Tra migliaia di fogli, riviste, quaderni e altri rifiuti cartacei, finalmente le mani degli operatori sono riusciti a prendere il volume giusto. Al suo interno, i mille euro. Il denaro è stato immediatamente restituito alla signora che ha espresso sentiti ringraziamenti agli operatori di Marche Multiservizi e di Egea. Con forse un pensiero in mente: una cassaforte convenzionale sarà meno poetica, ma di certo più sicura.

Beatrice Grasselli