Buttafarro, Ciuffolini, Garattoni Regione: tre nomi per il Parco

di Luigi Luminati

Al di là dell’importanza dell’Ente Parco naturale del Monte San Bartolo le nomine dei componenti del consiglio direttivo dell’Ente rappresentano quasi una novità assoluta. Dipendendo direttamente dalla giunta regionale e con l’applicazione per la prima volta della nuova legge regionale per le nomine nei parchi. I tre consiglieri indicati dalla Regione sono tutti e tre personaggi piuttosto conosciuti in città. Si tratta infatti di Gaetano Buttafarro, tanti anni in consiglio comunale per la Democrazia Cristiana; di Santino Ciuffolini, medico di base ed appassionato di caccia, di Gianluigi Garattoni, referente dell’agroalimentare per la Compagnia delle Opere, esperto in tecnolologia alimentare. Le candidature hanno ovviamente rilevanza politica: Buttafarro è stato candidato da Forza Italia; il dottor Santino Ciuffolini dal consigliere regionale Nicola Baiocchi e Garattoni dalla Lega: "Per le particolari doti professionali e personali – si legge nella delibera – sono stati ritenuti idonei e di fiducia per ricoprire l’incarico di consiglieri della Regione".

Del nuovo consiglio direttivo faranno parte anche l’ex presidente dell’Ente Stefano Mariani, in rappresentanza del Comune di Pesaro, Matteo Sanchioni per il Comune di Gabicce Mare, Rosalia Cipolletta, presidente della Legambiente, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Silvano Leva, in rappresentanza delle associazioni agricole. Le nuove norme approvate dalla maggioranza di centro destra in Regione portano a una doppia possibilità per la presidenza: il consiglio direttivo può scegliere un candidato interno o può portare al vertice un candidato esterno. Questa distinzione ha già creato un po’ di confusione sia a livello politico che di associazioni. I tre membri del centro destra potrebbero da una parte indicare un quarto nome totalmente politico. Si parla infatti a più riprese del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele Malandrino, eletto in consiglio nel 2019, e vicino al consigliere regionale Nicola Baiocchi. Oppure ci potrebbe essere una candidatura interna al consiglio direttivo ed in particolare del rappresentante delle associazioni agricole, Silvano Leva, che ha un’azienda proprio sul colle.

La contrapposizione non è solo uno scontro tra candidato esterno e interno al direttivo ma rappresenta anche l’espressione di una novità politica che si potrebbe voler imporre a suon di numeri: "Cambiamo la legge e conquistiamo il primo ente nel territorio sempre governato dalla sinistra". Come dire: adesso siamo noi che decidiamo veramente come cambiare le cose. Spetterà a Malandrino farlo? Vedremo... Ma non bisogna dimenticare che sul colle e sul parco hanno sempre avuto un peso particolare i residenti organizzati politicamente per anni nella lista civica il Faro, con tradizioni socialiste. L’indipendenza di Fiorenzuola e dintorni pesava sulle scelte. Nei prossimi giorni vedremo se con il centro destra in Regione ciò cambierà.