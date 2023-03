Butungu, la mossa degli avvocati "Bisogna rifare quel processo"

La terribile notte a cavallo tra il 25 e il 26 agosto del 2017, quella degli ‘stupri di Miramare’, a Rimini. Quella in cui Guerlin Butungu - il 26enne ex richiedente asilo congolese condannato a 16 anni (sentenza confermata in Appello e Cassazione e quindi diventata definitiva nel 2019) violentò assieme a tre complici minorenni – due fratelli marocchini di Vallefoglia e un nigeriano residente a Pesaro – una turista polacca, massacrò di botte il fidanzato e poi violentò una transessuale peruviana. Ora, i legali di Butungu chiedono una revisione del processo. Perché? Perché nei primissimi interrogatori a cui fu sottoposto Butungu successivamente all’arresto, spiegano gli avvocati, Antonio Miraglia e Liana Lotti, "fu verbalizzato che l’indagato era capace di intendere l’italiano e che l’interrogatorio si sarebbe perciò svolto nella nostra lingua. Noi contestiamo questa circostanza. Parliamo di una persona con un bassissimo livello di scolarizzazione che, all’epoca, era in Italia da pochissimi mesi, e conosceva a malapena qualche parola nella nostra lingua, di certo non sufficiente ad affrontare gli interrogatori. Interrogatori che, a nostro modo di vedere, sarebbero dovuti avvenire alla presenza di un interprete, cosa che di fatto non è avvenuta, pregiudicando a nostro avviso il contenuto delle dichiarazioni messe agli atti. Di quegli interrogatori abbiamo delle trascrizioni scritte. Ci stiamo adoperando per reperire eventuali registrazioni, secondo noi fondamentali per comprendere il grado di comprensione di Butungu rispetto alle domande poste".

La legge ammette la revisione del processo solo in rarissimi casi. Anche perché le ricostruzioni della squadra mobile della polizia di Stato di Rimini hanno sempre portato gli inquirenti a ravvisare in Butungu il capo del branco che quella notte di sei anni fa seminò il terrore sulla spiaggia di Rimini. A suo carico ci sono i filmati delle telecamere e altri elementi messi insieme dagli investigatori. Il congolese, inoltre, è autore di una confessione e aveva ammesso (secondo gli avvocati della difesa, non integralmente) la sua responsabilità: per questo motivo ha potuto usufruire della formula del rito abbreviato, che gli ha dato diritto ad uno sconto di pena pari ad un terzo. Con lui la giustizia era stata rapidissima: l’arresto risale al 3 settembre 2017 e il 10 novembre dello stesso anno si arriva alla sentenza di primo grado, grazie alla richiesta di rito direttissimo presentata dalla Procura. Per i giudici della Cassazione, Butungu era "consapevole del male che stava facendo".