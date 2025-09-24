Ca’ Asprete, discarica da chiudere: "Accordi ufficiali risalgono al 2016"

"Portare da 100 a 130mila tonnellate i conferimenti è servito all’obiettivo di garantire la chiusura di Cà Asprete entro il 2028". Francesca Paolucci, ex sindaco di Tavullia, candidata per le regionali nella lista ‘I Marchigiani per Acquaroli’, replica alla consigliera regionale e candidata per il Pd alle prossime elezioni Micaela Vitri, che nei giorni scorsi ha chiesto alla candidata Paolucci e al presidente uscente Acquaroli di mettere nero su bianco l’impegno di chiudere la discarica di Tavullia nel 2028 e di chiarire la loro strategia in merito al conferimento dei rifiuti dopo la dismissione dell’impianto.

"Ci sono impegni precisi presi dalla Provincia di Pesaro e Urbino – sostiene Paolucci – relativi ad un accordo di programma quadro, accordi messi nero su bianco su una delibera di assemblea di Ata del 2016 in cui io ero presente come sindaco di Tavullia e che mi impegno a fare rispettare".

E l’ex sindaca rilancia al mittente le obiezioni della consigliera Pd, definendole "strumentalizzazioni tardive". Secondo l’ex sindaca di Tavullia, la consigliera Vitri "non si è mai interessata realmente dell’impianto" e per questo la invita " a prendersi impegni in prima persona". Poi un attacco nel merito. "Ricordo, inoltre – prosegue Paolucci - che il dibattito pubblico troppo spesso si concentra esclusivamente sui rifiuti urbani, ignorando il tema ben più rilevante dei rifiuti produttivi che, secondo i dati di Ispra e di Confindustria, rappresentano un volume fino a sette volte superiore, e sulla gestione dei quali è calato un assordante silenzio del centrosinistra". Secondo la consigliera Pd, nell’impegno di Paolucci e del centrodestra manca invece una pianificazione degli impianti che consenta di definire dove verranno effettuati i conferimenti una volta chiusa la discarica di Tavullia e propone un impegno per una complessiva riduzione nella produzione dei rifiuti e dei conferimenti da fuori provincia e da fuori Regione.