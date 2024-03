Ca’ Gulino per ora riapre ad una corsia

Ieri mattina molti automobilisti hanno trovato una sorpresa: la riapertura parziale della galleria di Ca’ Gulino. Ovvero la via che collega Urbino con Fermignano, chiusa dallo scorso dicembre a causa di un incidente-scontro dove erano morte quattro persone a bordo di un’ambulanza e nel quale era rimasto coinvolto un pullman con una gita di giovani studenti. Nella tarda mattinata di ieri Anas ha riaperto al traffico, in modalità provvisoria, la galleria; la chiusura era stata resa necessaria per ripristinare i danni causati dall’incendio che si era sviluppato all’interno del tunnel. La circolazione è attualmente consentita su una corsia, nella sola direzione Fermignano per 3 km in corrispondenza del tunnel, mentre il traffico in direzione Urbino continua a transitare sul vecchio tracciato adiacente. Ovvero quello delle Conce.

"La riapertura della Galleria Ca’ Gulino, seppure provvisoriamente a senso unico, rappresenta un passo importante verso il completo ripristino della normale circolazione di collegamento per Urbino – il commento che ci ha rilasciato l’assessore regionale alla viabilità, infrastrutture, lavori pubblici e governo del territorio, Francesco Baldelli –. Ora potrà partire anche la manutenzione della Sr73bis per la quale la Regione Marche ha stanziato 450mila euro e appaltato i lavori già lo scorso dicembre 2023. Inizio lavori che è stato poi posticipato per non creare ulteriori disagi. Ringrazio Anas e tutti gli Enti, tra cui il Comune di Urbino, la Prefettura di Pesaro Urbino e la Polizia Stradale di Pesaro, che hanno collaborato insieme all’assessorato alle Infrastrutture della Regione Marche per la realizzazione di questi interventi finalizzati alla sicurezza di chi viaggia ogni giorno da e per il nostro patrimonio Unesco, la splendida città di Urbino", conclude Baldelli.

"Anas ha terminato il primo ripristino, in anticipo sul previsto e li ringrazio per aver accelerato i lavori. Era necessaria questa apertura per la viabilità – ha aggiunto Maurizio Gambini, sindaco di Urbino –. Ho sollecitato gli interventi definitivi così da avere una riapertura totale. Ugualmente ho contattato la Regione per l’asfaltatura del vecchio tratto e altri lavori, perché sarà una riqualificazione complessiva di quell’area".

"Grazie ad Anas per la celerità dei lavori, nonostante le difficolta – si accoda il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi –. Questo ci permetterà di risolvere dei disagi che si sono creati nell’ultimo periodo, compreso qualche incidente. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile, e compatibilmente con tutti i lavori da dover fare per mettere la struttura in sicurezza, si possa ridare accesso completamente a quella viabilità".

Per consentire la riapertura del tunnel, per il periodo tra inizio e fine lavori di rifacimento degli impianti danneggiati, Anas ha realizzato un impianto di illuminazione provvisorio ed ha eseguito il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura delle pareti interne, ha spiegato l’azienda in una nota stampa.

