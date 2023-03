Caccia ad attori per girare un film

Ciak si gira, si cercano attori e attrici per un film cortometraggio che parteciperà ai più grandi concorsi internazionali. I provini si terranno domani, alle ore 15, all’hotel 2 Pavoni (viale Fiume – Pesaro). Chiunque voglia provare a debuttare davanti a una cinepresa o è già uno del mestiere e vuole calarsi in nuovi ruoli, può presentarsi sabato nella hall dell’albergo. Il film cortometraggio ha il titolo provvisorio di "Grande mammifero predatore" ed è a firma del regista Nicola Pascucci. Per esigenze di copione, si cercano personaggi maschili di età tra i 27 e 32 anni e femminili tra 24 e 30 anni. C’è già il luogo del set. Le riprese saranno realizzate presso Piccolo mondo, Borgo dei Lorenzi Villa Grande di Mombaroccio e nell’abitato di quest’ultimo. L’opera, di genere drammatico, parteciperà ai numerosi concorsi internazionali di cortometraggio (CORTO.EU) nonché al festival internazionale di Roma 2023.

e. ros.