Caccia agli alloggi. Aperto il bando per le case popolari

Case popolari: fino al 19 aprile, sarà possibile fare domanda per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, situati nel comune di Pesaro. A presentare l’avviso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione degli appartamenti è l’assessore Luca Pandolfi, il quale sottolinea "il valore dell’intervento a sostegno della fascia più debole della cittadinanza". Il prolungarsi dell’emergenza abitativa – dovuta, fra l’altro alla crisi economica e all’inflazione - sta aggravando la situazione delle famiglie della cosiddetta “fascia grigia” ma anche quelle in situazione di povertà estrema, che sono coloro a cui si rivolge questo bando di edilizia “sovvenzionata”. "A fronte del crescente numero di domande – continua Pandolfi – ribadiamo la nostra richiesta alla Regione Marche di trovare le risorse per investire nella riqualificazione dell’ingente patrimonio abitativo di Erap come abbiamo cercato di fare come amministrazione comunale".

Potrà concorrere al bando quanti hanno un reddito familiare non superiore a 13.877euro. Questo limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie costituite da una sola persona. Il candidato dovrà avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Pesaro, al momento della presentazione della domanda. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Coloro che necessitano di un supporto per la compilazione della domanda, potranno rivolgersi, previo appuntamento, all’apposito sportello “Bandi e Avvisi” nella sede dei servizi sociali in viale Mameli 9, terzo piano, munito della documentazione richiesta dall’avviso pubblico. Per prenotarsi è possibile contattare gli uffici telefonicamente contattando il numero 0721.387401.