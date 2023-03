Caccia agli stagionali Oltre 150 candidati per 85 posti in tre hotel "La voglia di lavorare c’è"

Personale di cucina, cameriere ai piani, maitre, spa manager ma anche facchini, addetti alla spiaggia e front desk: ieri si sono presentati in oltre 150, dalle 10, davanti alle porte dell’Hotel Nautilus di Pesaro in viale Trieste per partecipare ai ‘Recruiting day’ del gruppo Lindbergh, che in città ha anche l’Hotel Excelsior (5 stelle) e il Cruiser (4 stelle).

Di questi, ‘solo’ 85 verranno selezionati per differenti mansioni ma, tra loro, avevano in comune gli occhi carichi di speranza e curiosità. Tra chi cercava un lavoretto per arrotondare le entrate mensili, chi qualcosa giusto per la stagione estiva e chi, invece, desiderava costruirsi un nuovo futuro proprio qui, a Pesaro. Come nel caso della 47enne Marina Tozzi, originaria del Belgio ma con genitori italiani, che era in cerca di un lavoro per poter concludere il suo trasferimento in città: "Mi sono proposta come receptionist, conoscendo molto bene italiano, francese e inglese ma ho fatto domanda anche come addetta alla Spa dell’Hotel. Il mio obiettivo è venire a vivere a Pesaro e non appena troverò occupazione avvierò tutte le pratiche per il trasferimento. Quindi – continua Marina –, incrocio le dita e attendo un riscontro positivo".

Diversa invece la situazione per il ventenne pesarese Lorenzo Viscido, studente in Management e Marketing all’Università di Bologna, che si sta per affacciare alla sua terza stagione lavorativa estiva, ma la prima – nel caso di assunzione – nel settore alberghiero. "Per due anni consecutivi ho fatto il cameriere in un ristorante della città e questa volta, per arricchire il curriculum, ho deciso di propormi anche come receptionist ma cercavano figure con esperienza nel settore. Ad ogni modo – continua Lorenzo –, lavoro da quando ho 18 anni e certamente sono pronto ad una nuova stagione".

Erano otto in totale le postazioni nelle quali venivano svolti i colloqui diretti all’interno della hall dell’Hotel che si sono protratti fino alle 18. I candidati provenivano in particolare da tutta la provincia di Pesaro e Urbino e dalla Romagna e i reparti per cui si sono presentate più persone sono stati: ricevimento, housekeeping, Spa, sala ma anche animazione, manutentori, bagnini e cucina.

La ricerca di personale da parte del gruppo Lindbergh non si ferma: "Siamo soddisfatti dell’esito di questa seconda edizione del ‘Recruiting day’, c’è stata una risposta molto positiva – spiega il presidente Nardo Filippetti –. Abbiamo intenzione di investire molto sul personale dei nostri hotel perché siamo convinti che possa essere uno degli asset strategici in grado di fare la differenza nel panorama dell’hôtellerie italiana. Ed investire sul personale significa in primis retribuzioni adeguate, formazione continua e welfare aziendale. Cerchiamo persone altamente motivate a lavorare in questo segmento, con una naturale predisposizione all’empatia e all’ascolto dei nostri ospiti ed un desiderio di fare accoglienza più che ricettività. E devo riconoscere che oggi abbiamo individuato diversi profili interessanti. Tutti ormai – conclude Filippetti – conoscono le difficoltà di reperire personale qualificato nel comparto turistico e per questo crediamo occorra cercare di rispondere ai mutamenti del mercato del lavoro con strumenti innovativi, come appunto il ‘Recruiting day’, per intercettare potenziali collaboratori".

Giorgia Monticelli