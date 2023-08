Caccia ai banditi di Sant’Orso

Telecamere e targa system. Tutti gli occhi elettronici sulla città sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Fano. I militari sono sulle tracce dei tre uomini che mercoledì notte hanno preso d’assalto la villetta in via Fossa 67 a Sant’Orso e rinchiuso nella camera da letto i due proprietari, una coppia di 70enni fanesi, Rosanna Berluti e Brunello Bettini, dopo averli malmenati e minacciati con un coltello. Un’aggressione violenta per un bottino magro. I tre se ne sono andati solo con un anello d’oro e brillanti e qualche altro oggetto prezioso. Il marito, nel tentativo di uscire dalla camera per chiedere aiuto, si è calato dalla finestra con le lenzuola annodate, ma è caduto fratturandosi i talloni e slogandosi le caviglie. Secondo le indagini, i tre, uno a volto scoperto, gli altri due travisati, si sono intrufolati nella villetta per mettere a segno un furto. Poi però, una volta che si sono trovati davanti la proprietaria, invece di desistere, hanno continuato nel loro proposito criminale, con violenza. Uno di loro ha tirato fuori un coltello. In un primo momento sembrava fossero arrivati già armati. Invece se lo sarebbero procurato nella cucina delle vittime. Quanto alla nazionalità dei malviventi, non sarebbero italiani, ma originari dell’est Europa.