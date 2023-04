"Caccia al cinghiale a rischio" La Pro loco lancia la raccolta fondi

La rievocazione storica ‘Caccia al Cinghiale’ di Mondavio è fortemente a rischio per motivi economici e i suoi organizzatori della Pro Loco, per salvarla, hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma ‘gofundme’, dal cui esito dipenderà la decisione se mettere in campo o meno l’edizione 2023, che sarebbe la numero 62. "Purtroppo è così – conferma la presidente dell’associazione turistica Sylvie Campolucci -; nonostante stiamo parlando della terza rievocazione storica più significativa delle Marche, dopo la ‘Cavalcata dell’Assunta’ di Fermo e la ‘Giostra della Quintana’ di Ascoli Piceno, la sua realizzazione per quest’anno è in grande dubbio e non abbiamo ancora sciolto le riserve. Molto dipenderà, dalle risposte che attendiamo a breve dagli enti pubblici che ci sostengono e dagli sponsor, oltre che da come andrà questa iniziativa di finanziamento lanciata sul web, che ad oggi, dopo 2 giorni, ha raggiunto i mille euro. L’obiettivo che ci siamo posti è quello dei 10mila, che è la cifra necessaria per affrontare le primissime spese. Infatti, per partire con la macchina organizzativa serve una liquidità immediata, che a causa del taglio generalizzato dei fidi da parte delle banche nel periodo post Covid è diminuita di molto".

La decisione definitiva è attesa fra 7, 10 giorni: "La rievocazione – puntualizza Campolucci - si svolge tradizionalmente dal 13 al 15 agosto e il tempo stringe. Quindi, da qui a una settimana o poco più dovremo fare una scelta che dipende anche, ma non solo, dall’esito del crowdfunding. Per questo, l’auspicio del direttivo è che l’iniziativa abbia successo, anche perché stiamo parlando di un evento di grande spessore storico e culturale, e che riveste anche una valenza in chiave sociale, con intere famiglie e tanti giovani che lavorano fianco a fianco per la sua riuscita. Naturalmente, accanto alle donazioni web, sarà determinante il contributo di enti pubblici e sponsor, senza dimenticare che questa manifestazione ha una rilevanza importante in chiave turistica, con visitatori che arrivano anche da fuori". Ma quanto costa organizzarla? Campolucci è chiarissima: "Si tratta di un evento che richiede un investimento tra i 110mila e i 130mila euro, con una parte importante coperta dai biglietti di ingresso e dagli stand gastronomici, ma per partire serve una liquidità immediata perché molti contributi pubblici arrivano solo a consuntivo e dopo che abbiamo effettuato i pagamenti, ma senza risorse i pagamenti non si fanno".

Sandro Franceschetti