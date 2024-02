"Caccia al cinghiale anacronistica"

Con la fine di gennaio è terminata nelle province di Pesaro e Urbino (e anche di Ancona e Macerata) la caccia al cinghiale, sull’argomento interviene l’associazione ambientalista ‘Lupus in Fabula’. "La pressione che esercita questo tipo di caccia sull’ambiente naturale e sulla vita di tutte le altre persone (potenzialmente oltre il 98%) non è più tollerabile.- scrive l’associazione- Con la crisi climatica in corso e con un deciso aumento delle attività ludiche all’aria aperta, questo genere di caccia, così limitante per la libertà della stragrande maggioranza dei cittadini e così pericolosa per chi la pratica e per chi si trova a subirla, è diventata del tutto anacronistico. Non si tratta più di essere o non essere contro la caccia, si tratta dei diritti che hanno tutte le persone che a caccia non ci vanno di svolgere in sicurezza le proprie attività, siano queste sportive, escursionistiche o collegate alla ricerca dei funghi o dei tartufi. In questi giorni i sindacati delle Guide Ambientali, che negli ambienti naturali ci lavorano, stanno inoltrando alla Regione una richiesta affinché i sentieri più importanti vengano protetti e resi a loro fruibili togliendo da quelle zone la caccia al cinghiale. Solo una settimana fa alcuni cacciatori di cinghiale sono stati trovati ad aggirarsi armati nel Demanio di Bocca Serriola e questo la dice lunga su come questa attività, poco controllata e in effetti poco controllabile, abbia anche, e non di rado, uno strascico di comportamenti illegali che mettono a repentaglio il bene pubblico e la stessa incolumità pubblica". "Come ogni anno in Italia- aggiunge la Lupus In Fabula- a causa di questo tipo di caccia, si sono ripetuti decine di incidenti, anche mortali, e centinaia e centinaia di situazioni di pericolo che in molti casi sarebbero potute degenerare".