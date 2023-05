’Caccia’ al commercialista sparito Avvistato in un ristorante di Rimini

Matteo Fabbrizioli, 40 anni, scomparso da casa dallo scorso venerdì pomeriggio, è stato avvistato domenica a Rimini.

I carabinieri, cui la famiglia ha fatto denuncia di scomparsa, sono ancora sulle sue tracce: l’uomo però, in base alle testimonianze di chi l’ha visto nelle ultime ore, a parte una difficoltà di deambulazione, sarebbe in buona salute e tutto fa pensare a un allontanamento volontario.

Matteo è dottore commercialista e ha il proprio studio a Gallo di Petriano, dove vive e dove l’hanno visto per l’ultima volta. Dopo una discussione, avvenuta probabilmente con un familiare, il quarantenne non è rientrato in casa e ha fatto perdere le proprie tracce spegnendo il cellulare. Soprattutto il fratello Ramon si è mobilitato, denunciandone la scomparsa ai carabinieri e diffondendo foto e generalità di Matteo per poterlo rintracciare: alto 1.65, sovrappeso, capelli corti e brizzolati, un accenno di pizzetto. Nell’appello veniva riportato anche il possibile vestiario, una maglia scura, un berretto chiaro e un borsello a tracolla. Grazie a questi dettagli, nella mattinata di sabato è arrivata una prima segnalazione.

Matteo Fabbrizioli è stato ripreso da una telecamera di sicurezza a Montecchio poco prima dell’ora di pranzo, intorno alle 11.30, e poi c’è chi lo ha visto sul bus linea verde nel tratto Pesaro – Borgo Santa Maria, luogo che ha raggiunto alle 14.45 circa. Da qui non si è saputo più nulla fino a domenica 28, quando è stato avvistato a Rimini, anche in un ristorante. Qui avrebbe fatto colazione e pranzo, mentre in serata ha raggiunto la stazione dei treni. È stato possibile rintracciarlo anche perché agganciato dalle celle telefoniche dopo aver riacceso il cellulare. Proseguono le ricerche dei carabinieri, e resta l’apprensione da parte di amici e familiari: il numero da chiamare in caso di avvistamenti, oltre a quello delle forze dell’ordine, è lo 3490866400, cellulare del fratello Ramon.

Lu.Ard.