Caccia al nuovo Paperone. Sopra i 50, forse un turista: "Da qui tante comitive: passavano e compravano"

Ma chi è il vincitore? In tabaccheria se lo domandano tutti e trovare una risposta non è facile: "Nell’ultimo mese c’è stato un altissimo flusso, non solo di pesaresi ma anche di persone provenienti da fuori", afferma Lucia Orazi, moglie di Marcello Bucci, il titolare della tabaccheria Cardinali di piazzale Lazzarini dove è stato vinto il secondo premio della lotteria Italia, per due milioni e mezzo di euro.

Un momento, riavvolgiamo il nastro. Serie T e guardiamo bene la numerazione. Lucia e la sua commessa Raffaella Pensalfini ci pensano: "Guardi – dice Lucia – mi vengono in mente alcune comitive che sono uscite dal teatro Rossini e che si trovavano a Pesaro per la chiusura dell’anno di Capitale della cultura. Pensiamo a loro. Ho come la sensazione che il biglietto sia stato venduto non a un pesarese ma a qualcuno di fuori. Avevano accento lombardo e campano, di più non posso dire e non abbiamo indizi concreti. Solo che abbiamo venduto tagliandi fino all’ultimo". Ecco, quando può essere accaduto? "Secondo me chi ha acquistato il biglietto vincente potrebbe averlo fatto tra il 2 e il 4 di gennaio. La serie T è andata via moltissimo in quelle date. Crediamo più a una persona di passaggio piuttosto che a un giocatore locale", afferma Lucia.

Come trovare un ago nel pagliaio: "Bisognerebbe cercare tra le centinaia di turisti che si sono avvicendati in pullman in queste vacanze natalizie e che alloggiavano nei nostri alberghi al mare – continua – ma non sarebbe comunque facile scoprire chi ha vinto, anzi forse sarebbe impossibile perché non abbiamo indizi". Uno sì, a pensarci bene. Età delle persone che hanno acquistato la serie T? "Da cinquant’anni in su, acquistano i biglietti soprattutto persone di una certa età e molto meno i giovani che invece credono poco alla lotteria Italia che è una tradizione più che una novità tecnologica", aggiunge Lucia. Uomo o donna? "Indifferente". Poi interviene Raffaella: "La mia sensazione è di avere venduto il biglietto vincente i primi giorni di gennaio, all’ultimo insomma, a persone di passaggio, qui ho visto tanti turisti".

Fine dell’indagine. Perché nessuno ieri si è presentato in tabaccheria e probabilmente non lo farà: "Non ne avrebbe motivo – spiega Lucia – chi acquista il biglietto e vince, poi può riscuotere direttamente in banca, mantenendo l’anonimato. Non è obbligato a passare in tabaccheria, non avrebbe alcun interesse a svelarsi, anche perché si tratta di una bella somma che farebbe gola a molti". Guardare, o meglio immaginare, ma non toccare insomma. O quasi, perché la volta scorsa, quella del 2021 quando alla tabaccherie "Cardinali" di piazzale Lazzarini si vinsero cinque milioni di euro, qualcuno lasciò una traccia: "Ci fu un signore – afferma Raffaella – che dopo quella clamorosa vincita si presentò in tabaccheria per dirci semplicemente grazie". Non disse altro, ma vista la coincidenza temporale e i modi è facile immaginare che era lui il vincitore: "Probabilmente sì, anche perché poi i figli lo portarono via, ma non posso dire di più". Figli ai quali il pensionato pesarese pare abbia donato parte dei cinque milioni. Il vincitore di quest’anno potrebbe invece avere preso la via dell’autostrada.