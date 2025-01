Caccia al posto. L’Auditorium è sold out ma tanti ci provano . E oggi la giornata clou

E’ iniziata ieri la tre giorni di festeggiamenti per la chiusura dell’anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Tanti i curiosi e gli interessati, soprattutto pesaresi, che in mattinata si sono rivolti all’Infopoint allestito in piazza del Popolo per conoscere il programma degli eventi e soprattutto chiedere se erano ancora disponibili posti per partecipare alla cerimonia di chiusura che si terrà oggi pomeriggio all’Auditorium Scavolini: "Purtroppo i posti sono esauriti – spiegano dal punto informazione – ma in tanti anche questa mattina (ieri, ndr.) si sono rivolti a noi per sapere se si era liberato qualcosa e se era possibile partecipare. In questi giorni sono soprattutto pesaresi a fermarsi, e ci chiedono anche informazioni riguardo ai tour guidati nei musei, a cui vogliono prendere parte".

Secondo i dati del Comune di Pesaro, da gennaio 2024 ad oggi sono circa 15mila i visitatori che si sono rivolti al desk informativo, mentre da luglio ad oggi, sempre all’Infopoint, sono state vendute 1.250 Card Pesaro per partecipare ai due tour di visita ai luoghi della cultura attivati quest’anno, cioè il Tour Capitale e il Tour Rossiniano. Ai due tour hanno partecipato oltre 3mila persone. Tra le iniziative in programma, ieri al primo piano di Palazzo Gradari è stata inaugurata "Tempio città di pietra e d’arte" un omaggio a Pesaro 2024, in collaborazione con il Comune di Tempio Pausania. Una mostra nata dall’"amicizia" nata tra le due città, Pesaro e Tempio Pausania, in Sardegna, unite da progetti condivisi. La mostra è un viaggio ideale che unisce i due mari e le due comunità attraverso il Mediterraneo, sulle rotte della conoscenza. La mostra è visitabile oggi e domani dalle 9 alle 22.30, con ingresso gratuito.

Il programma di oggi. Momento clou ovviamente la cerimonia di chiusura e di passaggio del testimone di Capitale della Cultura ad Agrigento, che si tiene all’Auditorium Scavolini alle ore 15. Alla cerimonia sarà presente anche il Ministro alla Cultura Alessandro Giuli e sarà condotta dai giornalisti Marianna Aprile (La7) e Gianluca Semprini (Rai) che guideranno il pubblico presente in Auditorium nello "spettacolo" di Pesaro 2024. Spettacolo segnato, in particolare, dal suo macroprogetto "50x 50 Capitali al Quadrato", raccontato ed interpretato da Neri Marcorè. Altro appuntamento imperdibile è la "Notte bianca della cultura" (gratuita) da vivere passando da una sede all’altra degli spazi espositivi e musei della città. Il Museo Nazionale Rossini sarà eccezionalmente aperto dalle 9 alle 24; i Musei Civici, Casa Rossini e il Centro Arti Visive Pescheria saranno invece aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23.30. Il Museo Oliveriano aprirà le porte dalle ore 10 alle 13, dalle 15.30 alle 20 e dalle 21 alle 24, mentre il Museo Officine Benelli sarà aperto dalle ore 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 24.