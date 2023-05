Caccia al posto nei campi Le stime di Coldiretti: "Cercasi 1400 agricoltori ma è difficile trovarli"

di Solidea Vitali Rosati

Avanti: nelle campagne della nostra provincia c’è posto per almeno 1400 operai agricoli. Il momento di proporsi è arrivato. A sentire gli imprenditori agricoli presenti ieri all’inaugurazione del nuovo mercato coperto di Coldiretti in via Togliatti quello della carenza di manodopera è il primo dei loro problemi: viene prima, addirittura, del rincaro dei costi e della difficoltà a garantire un ricambio generazionale all’azienda.

Dove rintracciare il personale che manca?

"Li cerchiamo tra chi vive nel territorio e speriamo nei flussi di stranieri attribuiti alle Marche, ma è sempre più dura – osserva Tommaso Di Sante, presidente Coldiretti Pesaro Urbino -. Nel 2022 nella nostra provincia gli occupati in agricoltura sono oscillati tra le 4.300 unità del primo trimestre alle 5.800 unità del terzo trimestre. Su un totale medio di 5.500 occupati, solo il 13% è a tempo indeterminato. In un mercato quindi caratterizzato da molti lavoratori stagionali, nei momenti di picco dell’attività, come il terzo trimestre dell’anno, il settore fatica a trovare personale. Parliamo di un fabbisogno medio a cui diamo la caccia che ogni anno si attesta sui 1400 nuovi addetti da arruolare per esempio, nella raccolta dell’ortofrutta e per garantire la fase della vendemmia".

Nel 2021 il settore ha avuto la necessità di 1.321 nuovi contratti a tempo determinato nei periodi normali, con punte di circa 1500 addetti, da luglio in poi, per le raccolte e per la vendemmia.

"Il dato è consolidato – continua il presidente –. La coperta è corta: il momento per proporsi è arrivato. Le aziende hanno già la possibilità di fare assunzioni, con una sorta di voucher".

La questione dei flussi è reale, ma va ancora calata a livello provinciale, vero?

"Sì, i dati sono regionali – dice Claudio Calevi, direttore provinciale Coldiretti – in totale le Marche avranno 82.705 posti da assegnare ma la quota per il lavoro stagionale nelle campagne ammonta a 44mila unità. E’ un numero sufficiente per la domanda di lavoro che c’è da noi". L’inflazione spaventa il consumatore: i prezzi sono aumentati ovunque. Rispetto l’anno scorso, secondo un’analisi Coldiretti, hanno retto bietola (2,5 eurokg); i carciofi 0,5 euro cad; spinaci (3 eurokg); i finocchi (2 eurokg), mentre sono cresciuti del 6% insalata e fragole.

Da cosa dipendono questi aumenti?

"Gli aumenti li abbiamo avuti per i prodotti trasformati – spiega Di Sante –: per esempio, nel packaging, il vetro è arrivato a cifre astronomiche perché gli altiforni consumano molta energia. Gli stessi concimi o il gasolio agricolo sono tutti aumentati rispetto al periodo preguerra. Sulle spalle delle imprese ci sono oneri economici più alti: non si salva nessuno".

Il settore risente della siccità? "Certo – risponde Di Sante –. Da almeno due anni, la carenza idrica si fa sentire. Se non piove siamo costretti ad irrigare con degli aggravi di costi".

Su questo fronte, in termini di infrastrutture, come è messa la ’Provincia Bella?

"E’ divisa in due vallate – conclude Di Sante – sulla vallata del Foglia c’è più possibilità di irrigare grazie al lavoro fatto dal Consorzio di bonifica. Bisogna però potenziare il servizio in queste zone perché l’area della produzione di pesche necessita di molta acqua. A fare la differenza è la diga di Mercatale: che accumula acqua e la rilascia alla bisogna. E’ più in difficoltà la vallata del Metauro. C’è meno possibilità di attingere agli acquedotti e non c’è la diga. Il progetto di Coldiretti è quello di realizzare tanti piccoli laghetti con fondi del Pnrr, distribuiti in modo omogeneo, perché si abbia una scorta d’acqua".